Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube a seguito del pareggio ottenuto dalla Juventus per 1 a 1 in casa del Lecce [VIDEO], criticando duramente i bianconeri per la prestazione offerta contro gli uomini di Marco Giampaolo. Secondo Sabatini inoltre l'alibi degli infortuni in casa Juve non esisterebbe in quanto alla formazione bianconera mancherebbero solamente due titolari del classico 11, Vlahovic e Bremer.

Juventus, Sabatini: 'Squadra deludente in termini di risultati che gioca come una provinciale'

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato sul proprio canale Youtube a seguito del pareggio per 1 a 1 tra Lecce e Juventus e riferendosi ai bianconeri ha detto senza tanti giri di parole: "Squadra deludente sia nel risultato che nel gioco e qui si è passato dal corto muso ai musi lunghi, quelli che si sono visti tra i giocatori della Juventus e soprattutto fra i tifosi bianconeri. Questa è una formazione che gioca come una provinciale, perché quando col Lecce hanno trovato il vantaggio con un gol fortunoso di Cambiaso hanno cominciato a tirare i palloni persino in tribuna. Gesti anche giustificabili, se fatti al fine di raggiungere la vittoria, ma al Via del mare il risultato più giusto era il pareggio" .

Sabatini ha continuato dicendo: "È corretto quindi fare un'analisi del momento che sta attraversando la Juventus che può mettere davanti le scuse o gli alibi delle assenze dei 9 giocatori, ma se poi si va a vedere la lista degli indisponibili si può notare come soltanto 2 di questi avrebbero giocato titolari, Bremer e Vlahovic.

Questa è la realtà".

Il giornalista ha poi sottolineato: "È altrettanto vero che comunque c'é stata la gara di Champions League ed alcuni calciatori stanno dimostrando di non poter reggere il doppio impegno per tutti i 90 minuti, uno su tutti Cambiaso. L'esterno finché ha retto è stato il migliore, poi ad un certo punto si vedeva che aveva finito la benzina nelle gambe.

Anche le prestazioni degli altri sono difficili da giudicare perché mi sembra come i calciatori della Juve alzavano la testa andavano a pescare sempre e solo Conceicao. Un copione abbastanza prevedibile e ripetitivo".

Juventus, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Hanno infamato il nome di Allegri che da solo si è caricato la società sulle spalle'

Le parole dette da Sabatini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Hanno buttato " infamia" addosso ad un allenatore che si è caricato sulle spalle una società fantasma e ha portato la Juve in Champions e ha vinto una coppa Italia" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Mi spiace per gli juventini ma chi è causa del suo mal pianga se stesso. Hanno preso un pacco come Motta , quando avevano già un top come Max Allegri, uno dei migliori e più vincenti allenatori del mondo".