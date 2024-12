In attesa dell'inizio ufficiale del calciomercato di gennaio, la Juventus starebbe valutando alcuni profili utili a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Thiago Motta. Tra questi ci sarebbe anche l’attaccante dell’Ipswich Town Liam Delap, che per caratteristiche tecniche e tattiche, sembrerebbe il profilo ideale su cui la Juventus potrebbe puntare per dare maggiore qualità all’attacco bianconero.

Il Manchester City detiene il diritto di recompra per Delap

Cresciuto calcisticamente nel Derby County, nell’agosto 2019 passa dalle giovanili dei Rams all’Under 18 del Manchester City, squadra con la quale fa il suo esordio in Premier League agli ordini di Pep Guardiola.

Dopo i prestiti allo Stoke City, al Preston e all’Hull City, Delap viene ceduto all’Ipswich Town per 15 milioni di sterline, più cinque di bonus e il 20% sulla futura rivendita.

Tuttavia, il Manchester City si è riservato una clausola di recompra nel contratto di vendita. I Citizen considerano Delap uno tra i più forti attaccanti inglesi della sua generazione e dopo gli apprezzamenti che Guardiola ha già speso nei confronti del giocatore, intavolare un’eventuale trattativa da parte della Juventus potrebbe non rivelarsi semplice.

Da capire infine la formula dell’eventuale trasferimento, con l’Ipswich Town che potrebbe puntare alla cessione definitiva dell’attaccante inglese, mentre Cristiano Giuntoli preferirebbe un prestito.

Il cartellino di Delap viene valutato 15 milioni dal club d’Oltremanica. Cifra non eccessiva visto gli ampi margini di miglioramento del giocatore.

Le caratteristiche tecniche di Delap

Liam Delap è un attaccante completo, dotato di eccellenti capacità tecniche e di un’innata abilità nel farsi trovare al posto giusto al momento giusto.

Alla Juventus potrebbe rappresentare non solo un’alternativa a Dusan Vlahovic, ma anche un’opzione versatile, capace di giocare come esterno grazie alla sua tecnica sopraffina. Raffinato nei movimenti, Delap predilige attaccare gli spazi e, quando necessario, supportare la manovra offensiva agendo da sponda per gli inserimenti degli esterni.

Caratteristiche che Thiago Motta può sfruttare affiancando al giocatore inglese giocatori veloci e tecnici come Francisco Conceição o Kenan Yildiz.

Possibile cessione di Fagioli a gennaio

Con il reparto difensivo in piena emergenza infortuni, per il quale la Juventus starebbe valutando alcuni profili in grado di sostituire Gleison Bremer e Juan Cabal già nel mercato di gennaio, è chiaro come i nuovi acquisti dovranno essere finanziati da cessioni di alcuni giocatori bianconeri che per vari motivi non farebbero più parte dei progetti sportivi futuri della Juventus.

Tra i giocatori in uscita, quello che porterebbe a oggi avrebbe più mercato è Nicolò Fagioli. Dopo la squalifica per il caso scommesse, il centrocampista azzurro non è mai riuscito a convincere pienamente la Juventus.

Condizione che starebbe spingendo Cristiano Giuntoli a valutare la sua eventuale cessione anche a gennaio per una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Soldi che poi verrebbero reinvestiti nel Calciomercato e che potrebbero essere utili anche per l’acquisto di un nuovo attaccante.