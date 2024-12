Secondo quanto rivelato sul proprio account X da Matteo Moretto, la Juventus avrebbe messo fuori rosa con effetto immediato il difensore Danilo. Questo porterebbe a diverse considerazioni, su tutte quella che prevedrebbe l'uscita definitiva dello stopper classe '91 dalla Continassa.

Juventus, Moretto rivela: 'La società bianconera ha messo fuori rosa Danilo con effetto immediato'

"La Juventus ha messo fuori squadra Danilo con effetto immediato" è questa l'indiscrezione rivelata su X dal giornalista sportivo Matteo Moretto e che se confermata andrebbe a sancire la rottura definitiva del rapporto fra la società bianconera ed il difensore brasiliano.

Una notizia che, al netto delle voci di mercato che si stanno rincorrendo ormai da settimane per quanto concerne il profilo del classe '91, sorprende sia per tempi che per modalità. Danilo oltre ad essere stato convocato da Motta per la gara con la Fiorentina, aveva infatti dichiarato nel post della gara col Manchester City di non voler lasciare la Juventus a gennaio, in quanto capitano della formazione piemontese e leader dello spogliatoio. Oltre a questo apparirebbe quanto meno discutibile la scelta della società bianconera di escludere il difensore alla vigilia di una competizione, la Supercoppa Italiana, nella quale Thiago Motta potrebbe avere a disposizione solamente due difensori centrali di ruolo, Gatti e Kalulu.

Danilo, un futuro sempre più lontano da Torino: Conte lo aspetta a Napoli

Danilo dovrebbe presto trovarsi una nuova sistemazione in cui accasarsi per i prossimi sei mesi. Una ricerca che potrebbe durare molto poco, soprattutto se si considera la stima che proverebbe Antonio Conte nei confronti del difensore. Il tecnico del Napoli starebbe infatti spingendo da settimane per avere a disposizione il classe '91 e questo non solo per lo scarso ricambio nel reparto arretrato dei partenopei ma anche per l'estrema duttilità di Danilo.

Il sudamericano può infatti giocare in una difesa a 4 cosi come in una difesa a 3. Nell'emergenza può persino spostarsi sulla fascia come terzino di copertura e addizionalmente a tutto questo, porterebbe con se un bagaglio di esperienza enorme.

Juventus, i tifosi reagiscono alla notizia di Moretto: 'Metterlo fuori rosa mi sembra esagerato'

L'indiscrezione di Matteo Moretto ha dunque catturato l'attenzione di numerosi tifosi della Juventus: "MI sembra un po’ esagerato no?" scrive lapidario un utente su X. Un altro poi aggiunge: "La Juventus è morta e sepolta. Scelta insensata a 4 giorni dalla Supercoppa e con 2 soli difensori centrali di ruolo. Dilettanti allo sbaraglio. Giuntoli e Motta Out".