Dopo un calciomercato estivo importante per il Como, la società lombarda non ha intenzione di fermarsi e starebbe per formalizzare l'arrivo di un nuovo talento per Fabregas, parliamo di Assane Diao. Il giovane esterno classe 2005 di proprietà del Real Betis si è messo in mostra in queste stagioni ed è tra i talenti più interessanti della Liga, proprio il tecnico Cesc Fabregas è stato determinante per portare la trattativa in fase avanzata e convincere il calciatore.

Un nuovo talento per il Como

Assane Diao è cresciuto nel settore giovanile del Real Betis ed è stato aggregato alla prima squadra a partire dalla scorsa stagione con risultati positivi trovando minutaggio e i primi goal.

Predilige il ruolo di ala sinistra, ma può giocare anche sulla fascia opposta e svariare su tutto il fronte offensivo all'occorrenza anche da falso nueve. Un talento forte fisicamente sfrutta spesso la sua abilità nel dribbling e in velocità, decisivo quando parte sull'esterno per poi servire l'assist ai compagni o tentare la conclusione in porta.

Ha quindi caratteristiche che possono portare al Como più concretezza in zona goal e imprevedibilità sulla trequarti di campo, aggiungendo talento e varietà di scelta per il tecnico spagnolo Cesc Fabregas.

Un investimento importante per il Como, si parla di un operazione totale di 11 milioni di euro, una cifra importante che dimostra quanto il club e il tecnico vogliono rinforzare la squadra credendo in questo giovane talento.

La sua crescita tra nazionale e Real Betis

Dopo il colpaccio Nico Paz che si sta mettendo in mostra da ormai diversi mesi, il Como continua a puntare su talenti della Liga con Assane Diao che ha scalato le gerarchie sia al Real Betis che in nazionale. Nella sua squadra di appartenenza ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino a coronare il sogno della prima squadra.

La scorsa stagione ha trovato il primo goal in Europa League contro lo Sparta Praga, ripetendosi anche in campionato contro Granada e Valencia, un impatto importante per il giovane canterano. Nell'avvio di questa stagione ha realizzato il goal del pareggio nel finale in una sfida di lusso contro il Barcellona, terminata sul risultato di 2-2.

In nazionale con la maglia della Spagna il suo percorso è altrettanto positivo con la vittoria dell'europeo under 19 tra i protagonisti e la scalata fino a raggiungere l'under 21. Nel 2024 è stato inserito tra i 100 giovani candidati al titolo di Golden boy.