In attesa del funerale del Papa, riprende il calcio con la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan che rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione calcistica italiana. Il Derby della Madonnina, che si disputerà questa sera alle ore 21 allo Stadio San Siro, è il ritorno di una sfida che all'andata si è conclusa in parità. Prima il vantaggio del Milan con la rete di Tammy Abraham e il pareggio di Hakan Çalhanoğlu per l'Inter. Questo equilibrio rende il match ancora più avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare un posto nella finale di Roma.

L'altra semifinale sembrerebbe invece già ben indirizzata vista la vittoria del Bologna per tre reti ad Empoli.

L'Inter, guidata da Simone Inzaghi, ha avuto un percorso netto nei quarti e negli ottavi di questa edizione della Coppa Italia superando per due reti a zero prima l'Udinese, poi la Lazio. La squadra è in corsa per uno storico "triplete bis", essendo ancora competitiva in campionato e in Champions League.

Simone Inzaghi dovrebbe applicare numerose sostituzioni nella propria formazione per aver la meglio sul Milan. Ben cinque possibili novità nella formazione: oltre al 'portiere di coppa' Josep Martinez che difenderà i pali con Sommer in panchina.

In difesa oltre a Bastoni potrebbero partire titolari anche Yann Aurel Bisseck e Stefan de Vrij. A destra dovrebbe giocare Darmian mentre a sinistra Carlos Augusto e Dimarco si giocano un posto da titolare, ma non è da escludere un cambio a gara in corso. A centrocampo Barella e Mkhitaryan dovrebbero affiancare Kristjan Asllani. Con questa ipotesi, Hakan Calhanoglu dovrebbe iniziare l'incontro dalla panchina. In attacco al fianco di capitan Lutaro Martinez è lotta aperta tra Joaquin Correa e Mehdi Taremi con l'ex giocatore del Porto favorito. Indisponibili Piotrz Zielinski, Marcus Thuram e Denzel Dumfries.

Il Milan, sotto la guida di Sérgio Conceição, ha affrontato un cammino più tortuoso nell'arco della stagione.

In Coppa Italia però dopo aver eliminato il Sassuolo e la Roma, si trova ad affrontare la semifinale contro l'Inter, ultimo obiettivo ancora aperto per il campionato difficile e turbolento della società rossonera. Il passaggio della difesa a tre dovrebbe essere confermato con anche gli interpreti. Il mister rossonero ritrova Ruben Loftus-Cheek e Kyle Walker. In porta Mike Maignan dovrebbe affrontare la gara con la fascia di capitano al braccio. In caso di difesa a tre dovrebbero essere confermati Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. A centrocampo sulla destra dovrebbe essere preferito Alex Jimenez rispetto a Kyle Walker. Sulla sinistra Theo Hernandez in diffida a rischio di partecipazione in caso in cui il Milan dovesse raggiungere la finale.

Con il modulo a 3 in difesa, gli interpreti nella mediana dovrebbero essere Youssuf Fofana e Tijani Reijnders, che in caso di centrocampo a 3 dovrebbe essere spostato nella trequarti. In attacco Tammy Abraham è favorito rispetto a Luka Jovic e a Santiago Gimenez che dovrebbe essere affiancato da Rafael Leao e Christian Pulisic. Ultima possibilità per molti giocatori del Milan.

L'arbitro del ventinovesimo derby della madonnina di Coppa Italia sarà l'esperto Daniele Doveri della sezione CAN di Roma 1. Il fischietto di Volterra sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio. Il quarto uomo a controllare l'area a bordo campo ci sarà Gianluca Aureliano. Dalla sala VAR di Lissone ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni, con l'assistenza di Valerio Marini in AVAR.

Inter: la rosa dei giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per la semifinale di Coppa Italia

Portieri: Di Gennaro, Martínez, Sommer;

Difensori: Acerbi, Bastoni, Bisseck, Carlos Augusto, Cocchi, Darmian, De Vrij, Pavard, Zalewski

Centrocampisti: Asllani, Barella, Berenbruch, Calhanoglu, Frattesi, Mkhitaryan;

Attaccanti: Arnautovic, Correa, Lautaro, Taremi.

Milan: i giocatori convocati da Sergio Conceição per il derby di ritorno di Coppa Italia

Portieri: Maignan, Sportiello, Torriani

Difensori: Bartesaghi, Florenzi, Gabbia, Jimenez, Pavlovic, Thiaw, Theo Hernandez, Tomori, Walker

Centrocampisti: Bondo, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Terracciano

Attaccanti: Abraham, Chukwueze, Gimenez, Joao Felix, Leao, Pulisic, Sottil