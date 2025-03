Quella in corso è una stagione non semplice per il Torino, che però ha trovato forza e leadership tra i pali affidandosi a Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo è uno dei protagonisti di questo campionato, a suon di prestazioni convincenti e di rigori parati. Per lui è arrivato in questi giorni anche un attestato di stima importante dalle parole di Stefano Sorrentino, ex portiere di Serie A che ha militato in passato proprio nel Torino.

Sorrentino: 'Un portiere decisivo per il Torino'

L'ex portiere Stefano Sorrentino ha dichiarato nelle scorse ore a La Gazzetta dello Sport: "Per me Vanja Milinkovic-Savic è il migliore in Serie A, il suo rendimento da inizio campionato è evidente ed è un portiere decisivo che porta punti alla sua squadra.

(...) Risulta più semplice fare parate quando si vince 3-0, ma è molto più complesso farle per essere determinanti in una vittoria, Vanja sta facendo proprio questo in campo".

Poi sulla specialità del para-rigori, l'ex estremo difensore di Chievo, Palermo e Torino ha affermato: "I quattro rigori parati a Pasalic, Castro, Retegui e Pulisic? Anche io ne parai quattro. Mi auguro che si fermi, ma scherzi a parte penso che quando hai la bravura di fermarne cosi tanti, fai alzare il livello e il valore delle tue prestazioni".

Sorrentino ha concluso con qualche consiglio per Vanja: "Può ancora migliorare, io sono cresciuto fino ai 40 anni in tutto e fino all'ultima gara della mia carriera. Per me crescerà anche sulla situazione di non respingere, ma cercare di bloccare i palloni alti, che è un fattore decisivo.

Su questo lui può migliorare per esprimersi meglio".

I numeri del Torino con Vanja Milinkovic-Savic tra i pali

C'è stata una crescita progressiva nelle ultime stagioni per Vanja Milinkovic-Savic, fino ad affermarsi tra i portieri migliori della Serie A. Porta sicurezza alla propria squadra, grazie alle sue abilità tra i pali e la reattività dimostrata con interventi spesso decisivi per il Torino.

Lo confermano le statistiche, finora Vanja ha un bottino di nove partite a reti inviolate, con 31 goal subiti e quattro rigori neutralizzati in questa edizione della Serie A (su cinque tiri dal dischetto): negli ultimi vent'anni nessun portiere aveva raggiunto una media così elevata nel massimo campionato. Una statistica che lo rende inoltre l'unico portiere ad avere una media dell'80% di tiri dal dischetto parati fra tutti i principali cinque campionati in Europa nella stagione 2024-2025.