Continua la striscia positiva della Roma di Claudio Ranieri che vince in trasferta per 1-0 contro il Lecce, decisivo il gol di Artem Dovbyk al 80' minuto. I capitolini hanno avuto diverse opportunità per sbloccare fin dall'inizio la gara, senza però riuscire a sfruttarle in particolare nel primo tempo. Il Lecce ha avuto il merito di restare in partita e ha impensierito Svilar in diverse occasioni.

Orgoglio Lecce, occasioni per la Roma

Una partita ricca di occasioni da entrambe le parti, parte forte la Roma in avvio con un opportunità per Dovbyk che viene lanciato in profondità ma trova la copertura attenta di Gaspar.

Ci riprovano successivamente i capitolini con una chance di Angelino che non riesce a sfruttare un'indecisione di Falcone in uscita. Risponde il Lecce con Helgason, il quale tenta un destro ad incrociare che termina di poco al lato del palo destro difeso da Svilar.

Al 21' minuto di gioco la difesa del Lecce rischia nuovamente con un passaggio di Falcone per Ramadani, si inserisce Kone che carica la conclusione a botta sicura ma trova il riscatto dello stesso Falcone con una parata decisiva. Rispondono i padroni di casa con Gallo che viene lanciato in percussione da Karlsson, un sinistro potente del terzino che trova la risposta di Svilar. Un primo tempo combattuto con entrambi i portieri chiamati a rispondere per evitare il goal subito.

In avvio di secondo tempo, il tecnico dei pugliesi Giampaolo decide di inserire forze fresche con Lameck Banda al posto di Pierotti e Konan N'Dri per Karlsson al 58' minuto di gioco. I padroni di casa creano un occasione con Krstovic che cerca l'eurogol, a seguito di uno stop incredibile carica la conclusione dai 45 metri con il pallone che supera Svilar ma termina di poco a lato.

Non resta a guardare la Roma che crea due opportunità, la prima con Dovbyk che impegna Falcone, chiamato all'ennesimo intervento decisivo. La seconda chance è di Mancini che insacca sul secondo palo da situazione di palla inattiva ma la sponda di Dovbyk è irregolare per fuorigioco.

La Roma di Ranieri non molla e viene premiata con Dovbyk che all'80 minuto di gioco, si smarca da Baschirotto e trova la conclusione che sorprende Falcone per il vantaggio degli ospiti.

L'attaccante ucraino si riconferma decisivo dopo il gol segnato contro il Cagliari prima della sosta. Risultato poi non cambia più e la partita si chiude sullo 0-1.

Le conseguenze in classifica

Per la squadra di Ranieri sono tre punti pesanti per restare in corsa per la Champions League [VIDEO]. I giallorossi raggiungono il sesto posto in classifica con 52 punti, superando la Lazio ferma a 51 (che deve ancora disputare la propria gara di questo turno e sfiderà il Torino in casa).

Una sconfitta amara per il Lecce che aveva creato occasioni e si ritrova al 17° posto in classifica a più due sull'Empoli, in zona retrocessione.