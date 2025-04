"Siamo delusi perché in questo momento tutti i risultati sono importanti: non dovevamo concedere quelle situazioni, c'è rammarico ma restiamo ottimisti per il futuro": così si è espresso nel dopo Parma vs Inter Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, andato in panchina come primo allenatore nella sfida del Tardini vista la squalifica dell'ex tecnico della Lazio.

Il risultato di 2-2, partendo dal parziale di 0-2 con cui l'Inter era andata all'intervallo, ha lasciato chiaramente l'amaro in bocca ai nerazzurri, che hanno sprecato la possibilità di mantenere il Napoli a 4 punti di distanza.

In caso di vittoria contro il Bologna infatti, gli azzurri torneranno a meno uno dalla vetta.

Farris: "Eravamo in controllo, non dovevamo concedere al Parma la scintilla per riaprirla"

"Dovremo analizzarla con i ragazzi, nel primo tempo eravamo in controllo e nelle due situazioni in cui abbiamo allentato un po’ la concentrazione abbiamo rischiato. Già nel primo tempo non bisognava concedere questo" ha dichiarato ancora Farris nel post partita ai microfoni di Sky.

"Poi però abbiamo creato situazioni e fatto anche due gol. Per quanto riguarda le energie, più mentali che fisiche, venivamo da un derby e da tantissimi impegni. Non sempre si riesce a trovare lo spirito che serve per portare a casa la partita.

Una volta fatta la frittata ci siamo buttati avanti in modo generoso ma poco lucido" ha aggiunto ancora il vice di Simone Inzaghi.

Sul banco degli imputati soprattutto la scelta di far uscire Lautaro e Calhanoglu quando il punteggio era in bilico sull'1-2: "Lautaro rientrava da un infortunio e non aveva i 90’ nelle gambe, altri avevano le scorie del derby.

Si cerca non tanto di gestire ma di salvaguardare per evitare infortuni visto che ci giochiamo ancora molto. Sembravamo in controllo ma non sono i cambi che hanno cambiato la partita: il Parma ci ha messo qualcosa di importante e noi non dovevamo concedergli nemmeno quella scintilla per riaprirla".

I prossimi impegni dei nerazzurri

Martedì 8 aprile l'Inter affronterà il Bayern Monaco in trasferta per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Prima del ritorno, previsto a Milano il 16 aprile, i nerazzurri affronteranno in Serie A il Cagliari, mentre dopo la doppia sfida ai tedeschi il campionato proporrà l'incontro contro il Bologna in trasferta.

Il 23 aprile è invece in programma il ritorno del derby di Coppa Italia contro il Milan, che ieri sera, impegnato contro la Fiorentina, ha ottenuto lo stesso punteggio dei cugini nerazzurri (2-2).