Il Milan può decidere il proprio destino in Champions League. Alle ore 21 di mercoledì 29 gennaio in contemporanea si giocheranno tutte le 18 partite che determineranno la classifica finale della prima fase a girone unico. Una giornata in vecchio stile. alla quale non siamo quasi più abituati visto il formato 'spezzatino' che viene proposto in ogni competizione. Le prime 8 passeranno direttamente agli ottavi senza dover affrontare i playoff. Partita che si presenta difficile per il Milan che ha messo in cascina 15 punti che equivalgono attualmente al sesto posto.

Per poter raggiungere l'obiettivo al Milan non sevono calcoli particolari, ma con una vittoria la qualificazione agli ottavi è garantita. Gli avversari guidati in panchina dall'ex campione del mondo Fabio Cannavaro hanno poche speranze di qualificarsi ai playoff, forse una vittoria non potrebbe bastare.

Nel Milan le acque sono molto agitate ed hanno toccato più fronti, soprattutto a livello di spogliatoio, in particolare su quanto accaduto subito dopo il fischio finale di Milan - Parma. La partita ha visto i rossoneri in difficoltà, ma grazie ad una reazione nei minuti di recupero i tre punti per la classifica di campionato sono andati al Milan.

I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta in Champions League contro l'Arsenal ed avranno due assenze pesanti in particolare Bruno Petković, vecchia conoscenza del nostro campionato, e il difensore centrale Petar Sučić. Mister Cannavaro dovrebbe puntare su un 4-1-4-1 che si trasforma in 5-4-1 guidato da Kulenović che ha dato un'importante impronta nelle vittorie europee contro Salisburgo e Slovan Bratislava.

Nel Milan c'è emergenza nel ruolo del 'terzino destro' dato che Davide Calabria dovrà scontare un turno di squalifica, Emerson Royal s'è infortunato dopo pochissimi minuti nella partita contro il Girona e Kyle Walker non può essere schierato in questa fase delle competizioni UEFA.

Le alternative potrebbero essere Filippo Terracciano o Yunus Musah, ma con molta probabilità potrebbe adattarsi nel ruolo di esterno di destra Fikayo Tomori. Theo Hernandez e Rafael Leao come dichiarato da Mister Conceicao giocheranno titolari, mentre la coppia difensiva dovrebbe vedere il ritrovato Pavlovic con Gabbia. Yussuf Fofana, che non giocherà il derby di domenica prossima, guiderà il centrocampo che dovrebbe vedere Ismael Bennacer o Yunus Musah con Tijani Reijnders a fare da spola sulla trequarti. Christian Pulisic ed Alvaro Morata dovrebbero completare l'undici iniziale con Mike Maignan in porta.

Nella gara al Maksimir: il direttore di gara sarà il francese François Letexier che per la prima volta dirigerà il Milan, ma con già esperienza nella massima competizione europea.

A supportare il direttore di gara ci saranno gli assistenti Mugnier e Rahmouni, assieme al quarto ufficiale Pignard. Dal VAR ci sarà Delajod con l'assistenza di Dechepy.

La lista dei convocati di Fabio Cannavaro per la Dinamo Zagabria

Portieri : Filipovic, Nevistic, Zagorac

: Filipovic, Nevistic, Zagorac Difensori : Bernauer, Franjic, Mmaee, Pierre-Gabriel, Ristovski, Theophile-Catherine, Torrente

: Bernauer, Franjic, Mmaee, Pierre-Gabriel, Ristovski, Theophile-Catherine, Torrente Centrocampisti : Ademi, Bakovic, Baturina, Misic, Pavic, Rog,

: Ademi, Bakovic, Baturina, Misic, Pavic, Rog, Attaccanti: Cordoba, Cutuk, Kulenovic, Mbuku, Pjaca, Spikic , Stojkovic, Xoxha

