34':

33': Fischia Abisso parte Theo Hernandez e la palla deviata dalla barriera finisce in angolo

32': Proteste del Parma prima della punizone per il Milan da posizione centrale di poco fuori dalla lunetta

31': Pulisic prova ad accentrarsi, Vogliacco lo ferma fallosamente. Ammonito Vogliacco

30': Parma che attacca in contropiede, ma il Milan ferma Djuric a centrocampo

29': Calabria per Pulisic che calcia verso la porta, ma la palla finisce alla sinistra di Suzuki

28': Fofana corre palla al piede, serve in verticale Morata che supera Suzuki. Tutto fermo: fuorigioco, gol annullato.

27': Musah recupera palla e poi la perde, contropiede del Parma, dove Theo Hernandez ferma Man

26': Giro palla del Parma che prova a far distendere il Milan rivolgendosi spesso a Suzuki

25': Morata riceve palla tra le linee a tu per tu con Suzuki, calcia addosso al portiere: fuorigioco

24': Festeggia il Parma, ma in particolare Matteo Cancellieri in gol anche all'andata

23': Valeri da sinistra mette palla in mezzo, scivola Theo Hernandez, arriva Cancellieri che dal centrodestra della trequarti campo calcia bene in porta battendo Maignan! Milan - Parma 0 - 1

22': Da destra Calabria mette palla in mezzo, respinge Valenti, la palla arriva a Pulisic che sbaglia il controllo, ma la palla arriva a Leao che calcia a fil di palo!

Occasione per il Milan!

21': Fofana calcia dal limite dell'area: palla alta, gioco fermo per valutare il contrasto Hernani - Leao: il VAR non assegna il rigore per il Milan

20': Contropiede del Parma, Pulisic ferma Sohm, contro-contropiede del Milan che porta i rossoneri al cross per Leao steso da Hernani

19': Musah spacca centralmente, scarica su Reijnders che viene fermato da Vogliacco

18': Parte Theo Hernandez, palla in area per Fofana e Pavlovic che non ci arrivano e il pallone esce in fallo laterale a destra

17': Calabria anticipa Mihaila e prova un passaggio in diagonale per Leao deviato da Valenti, Suzuki non riesce ad evitare l'angolo

16': Hernani intercetta un passaggio tra le linee e cerca di servire Man in profondità, la palla è tutta su Maignan

15': Giro palla lento del Milan che soffre il pressing intermittente del Parma

14': Vogliacco con un passaggio per Man, alto a centrocampo, la palla va verso Djuric, ma Pavlovic tocca la palla con la mano

13': Delprato serve Sohm che lotta con la palla con Fofana, ma ne esce vincente subendo fallo

12': Cancellieri corre in contropiede e Pavlovic lo ferma fallosamente.

Abisso non ci pensa due volte: Ammonito Pavlovic

11': Dal calcio d'angolo il Milan prende il fondo, di sinistra con Pulisic, la palla arriva verso Gabbia che liscia la palla di sinistro e riparte il Parma

10': Milan che attacca da destra, palla in area piccola e la difesa del Parma si rifugia in calcio d'angolo

9': Leao prova ad entrare in area palla al piede, Valenti lo ferma, contropiede di Man con Pavlovic che gli disarciona il pallone dalle gambe

8': Attacca il Parma con Cancellieri che serve Man, ma il 98 del Parma è in fuorigioco

7': Calabria per Reijnders che serve -morata da vicino, lo spagnolo in area piccola prova la conclusione, ma Vogliacco mette in angolo

6': Mihaila attacca da sinistra, Calabria lo tiene e allora serve Valeri che arriva a rimorchio, ma il Parma è costretto al giro palla da dietro

5': Attenzione Calabria è a terra per un colpo al costato subito da un contrasto con Valeri lontano dall'azione

4': Leao taglia, Pulisic cerca Theo Hernandez che calcia alto

3': Suzuki rinvia lungo fino a Maignan che si appoggia su Pavlovic

2': Pulisic prova ad innescare Morata, ma la difesa del Parma è attenta

1': Cancellieri da destra cerca Djuric in area, palla in angolo per il Parma

Fischio d'inizio: Il Parma batte il calcio d'inizio con la divisa gialla con inserti blu, la squadra di Pecchia attacca dalla nord alla sud

Ore 12:29 - Ha inizio il cerimoniale della Lega Serie A con le squadre in campo

Ore 12:28 - Squadre nel tunnel che porta al campo di gioco di San Siro, ecco che entrano in campo

Ore 11.30 - Sono state consegnate le distinte ufficiali di Milan e Parma

Milan - Parma le formazioni ufficiali:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlović, Hernández; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leão.

In panchina: Sportiello; Bartesaghi, Jiménez, Terracciano, Tomori; Bennacer, Zeroli; Abraham, Camarda, Chukwueze, Jović, Okafor. Allenatore: Conceição.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani, Sohm; Man, Cancellieri, Mihăilă; Djurić.

In panchina: Corvi, Moretta; Leoni, Løvik, Trabucchi; Camara, Estévez, Keita, Hainaut, Plicco; Almqvist, Haj, Ondrejka. Allenatore: Pecchia.

Il Milan ospita il Parma alle ore 12.30 di domenica 26 gennaio.

Rossoneri reduci dalla vittoria in Champions League che ha lanciato la squadra di Sergio Conceicao tra le prime otto squadre che potranno qualificarsi agli ottavi. In campionato però il Milan è alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta all'Allianz Stadium contro la Juventus. L'occasione è ghiotta dato che i bianconeri hanno perso nella serata di sabato contro il Napoli di Antonio Conte. Il Parma non vince da quattro giornate e necessita di punti per allungare rispetto alla classifica che inizia a diventare pericolosa. All'andata le due squadre si affrontarono al Tardini con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. Fu il primo campanello d'allarme per la squadra che all'epoca era guidata da Paulo Fonseca.

A San Siro continuerà la protesta della curva sud e soprattutto anche della Associazione Italian Milan Club che terranno gli striscioni girati al contrario. L'arbitro di Milan-Parma sarà Rosario Abisso della sezione CAN di Palermo. Gli assistenti in campo saranno Preti e Di Iorio con il quarto ufficiale Perri e con Camplone dalla sala VAR la cui assistenza sarà di Marini.

Il Milan ha aperto il calciomercato invernale con l'acquisto di Kyle Walker. L'esperto difensore proviene dal Manchester City, ma non sarà disponibile per mancanza di documenti di lavoro. Con Emerson Royal fuori per infortunio, toccherà a Davide Calabria presidiare la fascia destra.

Al centro della difesa l'assenza di Malick Thiaw dovrebbe spingere a due maglie per tre giocatori. Fikayo Tomori potrebbe rimanere in panchina lasciando spazio alla coppia Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. A centrocampo Yussuf Fofana potrebbe rifiatare. Il numero 29 risulta essere in diffida. Un cartellino giallo potrebbe fermarlo per squalifica nella prossima gara di campionato che vedrà il Milan impegnato nel derby contro l'Inter. Al suo posto potrebbe essere impiegato Yunus Musah con Tijani Reijnders ed Ismael Bennacer. Alvaro Morata dovrebbe guidare l'attacco con Christian Pulisic rientrante a destra e con Rafael Leao a sinistra. In panchina ci sarà Noah Okafor che aveva già salutato il Milan per la Bundesliga, ma poi il trasferimento è saltato per motivi di integrità fisica.

Nel Parma l'arrivo di Milan Djuric cambia le gerarchie in attacco. L'ex punta del Monza dovrebbe giocare al posto di Bonny. Sono numerosi gli assenti tra le fila degli uomini di Pecchia. In particolare Bernabè che giocò molto bene nella gara di andata. La difesa a 4 dovrebbe vedere l'ex Genoa Alessandro Vogliacco al centro della difesa con Valenti. A destra il diffidato Delprato con a sinistra Emanuele Valeri. Potrebbe però fare il suo esordio il neo acquisto Ondrejka. A centrocampo Keita e Sohm dovrebbero dare supporto sia alla parte difensiva che alla parte offensiva con a destra Man, in dubbio per noie muscolari, a sinistra Mihaila ed Hernani al centro a supportare anche il centrocampo.

I convocati di Conceicao per la sfida di San Siro contro il Parma

Portieri : Maignan, Sportiello, Torriani.

: Maignan, Sportiello, Torriani. Difensori : Bartesaghi, Calabria, Gabbia, Theo Hernández, Jimenez, Pavlović, Terracciano, Tomori.

: Bartesaghi, Calabria, Gabbia, Theo Hernández, Jimenez, Pavlović, Terracciano, Tomori. Centrocampisti : Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Zeroli.

: Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Zeroli. Attaccanti: Abraham, Camarda, Chukwueze, Jovic, Leão, Morata, Okafor, Omoregbe, Pulisic.

I convocati di Pecchia per la sfida con il Milan