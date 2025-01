Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, il mercato invernale della Juventus potrebbe riservare ancora sorprese davvero importanti. Per Balzarini inoltre il nome che sarebbe in prima fila per potenziare la difesa resterebbe quello di Lloyd Kelly del Newcastle.

Juventus, Balzarini: 'Mi sbaglierò ma ho la sensazione che il mercato debba riservare delle sorprese importanti'

"Mi sbaglierò ma ho come la sensazione che il mercato della Juventus debba riservare ancora delle sorprese importanti o delle situazioni, magari anche inaspettate" è questo il messaggio criptico che ha lanciato nel suo ultimo video su Youtube Gianni Balzarini.

Il giornalista di Mediaset, parlando più genericamente degli ultimi movimenti che potrebbe attuare la Juventus in questo gennaio ha poi detto: "L'attualità dice che dal mercato non solo io ma un po' tutti si aspettano ancora qualcosa. Si attende infatti un altro difensore ed il nome di Kelly continua ad essere imperante. Però il Newcastle vuole una cessione a titolo definitivo, quindi un acquisto a titolo definitivo da parte della Juve che fa fatica a trovare delle risorse. Per questo, potrebbe trovarle con una cessione importante come quella di Cambiaso ed onestamente da qui fino al 3 di febbraio, quando chiuderà la finestra invernale, io mi aspetto che possa succedere di tutto".

Balzarini si è poi focalizzato su un tema molto caldo in queste ore alla Continassa, ossia quello del possibile ballottaggio in attacco già dalla partita col Napoli fra Vlahovic ed il neo arrivato Kolo Muani: "Mettere subito il francese sarebbe un ulteriore spallata data dal tecnico al numero 9.

Inoltre la reputerei una mossa rischiosa, perché se Kolo Muani non dovesse segnare allora molti punterebbero il dito su Motta e sulla sua scelta di non schierare Vlahovic. Proprio per questo fossi nell'italo brasiliano farei giocare il serbo e se il classe 2000 dovesse andare male, avrei poi più forza nel far valere le mie ragioni rispetto ad eventuali scelte future".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Se il City voleva Cambiaso se lo sarebbe già preso'

Le parole di Balzarini come di consueto hanno raccolto l'attenzione di tantissimi tifosi bianconeri sul web: "Ma speriamo che Thiago non faccia assolutamente questi ragionamenti. Un allenatore non può far giocare un calciatore solo per poi poter scaricarsi dalle responsabilità nel caso in cui qualcosa vada male" sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Mi sbaglierò ma per me la questione su Cambiaso in realtà è una classica bufala giornalistica per poter parlare di qualcosa. Perché se il City lo voleva veramente prendere lo avrebbe preso subito senza girarci intorno".