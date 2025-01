Secondo quanto riferito dal giornalista Antonio Barillà su Juventibus, l'eventuale cessione da parte della Juve a gennaio di Douglas Luiz sarebbe un errore grave. Barillà ha poi parlato delle carenze di cui soffrirebbe la squadra di Thiago Motta.

Barillà senza giri di parole: 'Vendere ora Douglas Luiz sarebbe un autogol clamoroso'

Il giornalista Antonio Barillà è stato ospite nella trasmissione Twitch Juventibus e parlando di Douglas Luiz della Juventus ha detto senza tanti giri di parole: "Il brasiliano è un patrimonio e un capitale che in questo momento si sta per depauperare.

Allora i casi sono due o tu gli dai la continuità perché torni se stesso oppure decidi di accantonarlo e fai un progetto di natura diversa. Perché continuare a farlo giocare col contagocce non ha senso. Siccome secondo me per tutta una serie di situazioni il derby si presta ad essere un'occasione fondamentale per la Juve e per i suoi singoli credo che il brasiliano possa essere una soluzione. Quanto al mercato, ci sono delle offerte per Douglas Luiz ed alcune sono state valutate ma io credo credo che mandarlo via in questa fase sia un autogol clamoroso".

Sulle difficoltà della Juventus Barillà ha poi detto: "Credo che manchi quella carenza di carattere intesa come ferocia provinciale che la Juve ha sempre avuto come matrice e come valore aggiunto.

La Juventus spesso ha vinto senza avere la migliore squadra perché tra le grandi era l'unica che aveva quel provincialismo, nel senso buono del termine. In questa squadra mi è capitato troppo spesso di vedere delle leziosità, degli eccessivi tentativi di cercare il compito, quando invece a volte una semplicità, una concretezza, un cinismo possono aiutare molto molto di più".

Il giornalista ha concluso dicendo: "Se avessero portato via due o tre vittorie sporche quindi senza troppe filosofie e parlo di vittorie sporche come quella dell'Atalanta a Cagliari, ora parlavi di scudetto. Facevamo discorsi completamente diversi che non sono solo discorsi di prestigio sportivo, sono discorsi economici perché andare o non andare in Champions incide sul futuro di una società".

I tifosi della Juventus commentato le parole di Barillà: 'Motta è un arrogante e non fa giocare Luiz per i suoi dogmi tattici'

Le parole di Barillà, specie quelle su Douglas Luiz, hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Motta è troppo arrogante, Douglas Luiz faceva le buche per terra in Premier ed è un giocatore di grande qualità, se un allenatore non gli trova spazio vuole solo dire che è vittima dei dogmi tattici del suo gioco" sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Douglas Luiz per il ruolo che ricopre ha bisogno di giocare con continuità! Io lo reputo fortissimo e in società hanno il dovere di valorizzarlo e dargli fiducia, altrimenti sarà un loro fallimento non solo economico".