Nelle scorse ore l'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video su Youtube dedicato alla Juventus e a quella che è la gestione di Thiago Motta di due calciatori bianconeri come Andrea Cambiaso e Douglas Luiz. Gramellini ha poi risposto a quei tifosi che stanno rimpiangendo l'addio di Paul Pogba.

Juventus, Gramellini: 'Cambiaso e Douglas Luiz sono gestioni che mi mandano ai matti perché non le capisco'

L'opinionista Luca Gramellini ha parlato sul proprio canale Youtube di Andrea Cambiaso e del suo periodo ai box che sta affrontando nella Juventus: "Sembrerebbe che il classe 2000 possa di nuovo essere messo in panchina per Mckennie che evidentemente verrebbe riadattato come terzino.

Però questa è una cosa che mi manda ai matti, perché o l'esterno italiano è infortunato e quindi ci sta che stia in panchina o altrimenti non l'accetto in nessuna maniera al mondo. Perché credo che Cambiaso sia uno dei migliori giocatori italiani e dell'intera rosa della Juve e non può essere sacrificato per degli errori fatti o per una visione tattica che mi lascia perplesso".

Gramellini ha poi parlato di un altro caso piuttosto spino in casa Juventus: "Un'altra gestione di Motta che mi manda ai pazzi è quella di Douglas Luiz: ho parlato con gente che fa calcio a livelli internazionali e mi è stato detto che è un calciatore che non c'entra nulla con quello che stiamo vedendo. Il brasiliano infatti avrebbe tutte le carte per cambiare il volto della Juventus.

Per questo penso che sia incredibile mettere in discussione il suo talento, soprattutto per il momento storico che sta attraversando la squadra".

Infine sul tema Pogba Gramellini ha detto:" Il francese non è più parte della Juventus e non ce lo siamo potuti godere per quello che poteva essere. Per molti tifosi bianconeri però, la sua recente vittoria in tribunale che gli permetterà di tornare a giocare fra un paio di mesi è motivo di rimpianto.

A detta loro infatti il francese avrebbe fatto comodo alla mediana di questa Juventus ma personalmente, e parla uno che è stato davvero innamorato del centrocampista, la formazione bianconera avrebbe bisogno di tutto tranne che di situazioni del genere. Non si può più scommettere su un giocatore che ormai è da 3-4 anni non è un'atleta".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Con Motta non ho mai visto un giocatore nella sua vera posizione'

Le parole di Gramellini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "Onestamente con Motta non vedo quasi nessuno al suo posto. McKennie, Douglas Louiz, Koopmeiners. Se un allenatore non è capace di gestire questi giocatori perché ha la presunzione di sue idee di gioco inamovibili forse è proprio lui fuori posto" sostiene un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Alla fine della stagione avremo distrutto la rosa sull’altare delle idee di Motta senza raccogliere niente".