Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a "Cronache di spogliatoio" della Juventus e nello specifico del suo allenatore Thiago Motta, definendolo un grandissimo tecnico che ha commesso qualche errore nel corso della stagione. Trevisani ha poi rimarcato ancora una volta quanto sia pesata l'assenza di Gleison Bremer e criticato il comportamento di Danilo.

Trevisani difende Motta: 'Ha commesso degli errori ma per me è un grandissimo allenatore'

"Motta? Ve lo dico oggi che sta andando male, è un grande allenatore che ha fatto degli errori, punto" questo è quanto riferito da Riccardo Trevisani ai microfoni della trasmissione Cronache di spogliatoio.

Il giornalista ha poi continuato nel suo incipit dicendo: "Ci sono delle analisi da fare perché quando alla fine di questa stagione la Juventus avrà Savona o Mbangula come giocatori utili alla struttura o da vendere per fare soldi sarà una cosa fatta in questo anno di guano. Quando Yldiz potrà valere 80-100 milioni perché ha giocato più del doppio delle gare da titolare rispetto a quelle che ha giocato in un anno e mezzo con Allegri, quella sarà un'altra cosa fatta"

Trevisani ha continuato: "Poi vogliamo analizzare in serenità gli errori di Motta? Io Vlahovic non avrei mai tolto in Supercoppa. Dopo la partita di Lipsia fatta da Fagioli, non mi aspetto che sparisca dal campo di calcio, ma non vedo gli allenamenti e non so quel che succede.

Però onestamente per come aveva giocato mi sarei aspettato che avrebbe fatto meglio di una o due titolare in 15 partite. Quando Motta fa fuori Danilo all'inizio con una grandissima intuizione, perché Danilo è stata una iattura dentro e fuori dal campo in questa stagione per la Juve, la squadra non prende gol per un mese e mezzo.

Poi si rompe Bremer, le cose tracollano e cominciano ad andare male perché lui deve rimettere dentro proprio Danilo".

Trevisani è poi sceso nel dettaglio della sua affermazione su Danilo: "Non ha fatto esattamente il capitano irreprensibile che aiuta l'allenatore, visto che era stato fatto fuori. Parliamo della fascia di capitano, della sua importanza e il capitano solitamente deve supportare il suo tecnico, anche se non viene messo in campo.

Altrimenti non è un capitano è uno che pensa beatamente agli affari".

I tifosi commentano le parole di Trevisani: 'Quando mancava Pogba non era importante'

Le parole di Trevisani hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Quando mancava Pogba non era importante, ma adesso è tutta colpa che manca Bremer", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Sembra che Bremer sia Puyol. E comunque non ha senso dire che con Bremer non prendeva gol perché se lì davanti non la mettono dentro nemmeno con le mani a che ti serve la porta inviolata? Non è che pareggiano 3-3 o 5-5 ecc. Pareggiano con due tiri in porta e un gol se va bene".