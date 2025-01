La Juventus è attivamente impegnata nel mercato invernale alla ricerca di rinforzi per completare la rosa di Thiago Motta. In attacco club il bianconero monitora con attenzione Randal Kolo Muani e Joshua Zirkzee, rispettivamente di Paris Saint Germain e Manchester United, ma ora anche un altro nome sarebbe finito nel mirino della dirigenza: Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco, classe 1993, potrebbe lasciare il West Ham in prestito in questa sessione di mercato e sarebbe una buona opportunità per la Juventus, che cerca un giocatore in grado di fare il vice Vlahovic nella seconda parte di stagione.

Füllkrug, un’opzione per l’attacco

Arrivato in Inghilterra in estate dal Borussia Dortmund, dove Füllkrug aveva vissuto una stagione importante con i gialloneri, raggiungendo la finale di Champions League. Tuttavia, il suo impatto in Premier League è stato piuttosto limitato: appena nove presenze, con due gol e un assist. La scarsa continuità lo avrebbe portato a valutare l’idea di cambiare aria e la Juventus potrebbe rappresentare una destinazione gradita.

L’attaccante tedesco garantirebbe esperienza e fisicità all’attacco bianconero, caratteristiche che potrebbero risultare utili per completare il reparto offensivo di Thiago Motta. L’idea della Juventus sarebbe quella di acquisire il giocatore in prestito, così da non impegnare risorse economiche importanti e mantenere margini di manovra per altri obiettivi di mercato.

Difesa: Tomori e Hancko in cima alla lista, ma si valutano alternative

Oltre all’attacco, la Juventus deve affrontare un’altra emergenza: la difesa. Gli infortuni di Bremer e Cabal costringono la dirigenza a cercare rinforzi e l'obiettivo è quello di inserire due difensori in rosa. I nomi in cima alla lista restano quelli di Fikayo Tomori e David Hancko.

Il centrale inglese del Milan è un profilo gradito, ma la trattativa non è semplice. Il club rossonero non intende privarsi facilmente di un giocatore così importante e l’operazione potrebbe risultare onerosa. Discorso simile vale per Hancko, slovacco del Feyenoord che ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle sue prestazioni solide e alla capacità di giocare sia da centrale che da terzino sinistro.

Se le piste Tomori e Hancko dovessero rivelarsi troppo complicate, la Juventus ha individuato anche delle alternative. Uno dei nomi valutati è quello di Ronald Araujo, difensore del Barcellona. L’uruguaiano, reduce da un lungo infortunio, potrebbe lasciare i blaugrana per cercare maggiore continuità. Tuttavia, anche in questo caso i costi dell’operazione potrebbero rappresentare un ostacolo.

Un’alternativa più accessibile potrebbe essere Kevin Danso, centrale del Lens. Il difensore austriaco era già stato seguito in passato dalla Juventus e rappresenterebbe un rinforzo affidabile per il pacchetto arretrato.