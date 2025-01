Ai microfoni di SportMediaset l’ex giocatore della Juventus Massimo Mauro ha parlato del momento complicato della squadra di Thiago Motta, reduce dalla deludente prestazione in Supercoppa Italiana e dall’ennesimo pareggio in campionato contro il Torino. Alla domanda su chi sia più in difficoltà tra Juventus e Milan, Mauro ha risposto: “Entrambe, direi. Stanno affrontando grandi difficoltà. Il Milan ha ottenuto una vittoria incredibile in Supercoppa, ma poi non è riuscito a battere il Cagliari. La Juventus, invece, ha giocato male in Supercoppa e non è riuscita a superare il Torino.

È una situazione complicata, che merita rispetto. Ho vissuto anch’io momenti difficili alla Juventus, e so che non è semplice giocare quando mancano grandi campioni accanto a te e la squadra è in difficoltà".

Mauro: 'Ai giocatori manca un surplus di energia nei momenti importanti'

Alla domanda se questa Juventus manchi di campioni, Mauro ha aggiunto: “Non direi così, ma bisogna essere rispettosi. Sono giocatori che si impegnano al massimo e non mancano di dedizione. Tuttavia, se parliamo di valori, manca qualcosa. Credo che serva più umiltà: non si possono commettere errori come quello sul gol del Torino. In quei momenti devi fare scelte decise, come calciare via la palla o intervenire con decisione.

È una questione di professionalità e di saper prendere decisioni forti. Quello che manca è quel surplus di energia e determinazione da parte dei giocatori".

Le statistiche della Juventus con Thiago Motta

Sotto la guida di Thiago Motta, la Juventus ha mostrato un andamento altalenante nella stagione 2024-2025. Nonostante un avvio promettente, la squadra ha accumulato 12 pareggi nelle prime 19 giornate di Serie A, posizionandosi al quinto posto con 18 punti, a 12 lunghezze dalla capolista Napoli.

In Coppa Italia, la Juventus ha raggiunto le semifinali, ma è stata eliminata dalla Roma. In Champions League, la squadra ha ottenuto una vittoria e una sconfitta nella fase a gironi, non riuscendo a qualificarsi per gli ottavi di finale.

Nonostante l'assenza di una figura di capitano consolidata e alcune problematiche interne, Motta ha sottolineato l'importanza di raggiungere la continuità e di ottenere vittorie consecutive per migliorare la posizione in classifica.

Il mese di gennaio della Juventus

La Juventus si appresta ad affrontare un mese di gennaio 2025 ricco di impegni. Il primo appuntamento sarà martedì 14 gennaio, con una trasferta contro l'Atalanta, in programma alle 20:45. Sabato 18 gennaio, i bianconeri torneranno a giocare allo Stadium, dove affronteranno il Milan in un match che si disputerà alle 18, offrendo l’opportunità di rifarsi dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana. La settimana successiva, sabato 25 gennaio, la Juve sarà di nuovo in trasferta, questa volta contro il Napoli, con il fischio d’inizio previsto per le 18.