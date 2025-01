La Juventus è al lavoro per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista del mercato estivo. Cristiano Giuntoli sta valutando il talento Tom Bischof, centrocampista classe 2005 dell’Hoffenheim, una delle rivelazioni della Bundesliga. Nonostante l'interesse di club come il Bayern, la società bianconera sta valutando l'occasione di sfidare le concorrenti, anche in considerazione di un contratto in scadenza a giugno 2025. E e a proposito di parametri zero fra gli obiettivi, spicca anche Jonathan David, punta canadese in scadenza di contratto con il Lille.

Con il suo talento, ha attirato l'attenzione di grandi club europei, inclusa la Juventus, sebbene la concorrenza sia agguerrita, con club come Bayern Monaco e Barcellona in prima fila.

David e la concorrenza europea

Jonathan David, uno delle punte più seguite in Europa, è il nome che accende la fantasia dei tifosi della Juventus. Nato a Brooklyn, il 24enne ha dimostrato grande classe al Lille, dove ha raggiunto una somma notevole di gol e assist. Con il suo contratto in scadenza nel 2025, molti club sono pronti a fare la fila per acquisirlo. La Juventus, pur consapevole della concorrenza di club come il Bayern Monaco e il Barcellona, guarda con interesse a una punta che potrebbe sostituire Dusan Vlahovic o formare con lui una coppia di qualità.

Tuttavia, il Barcellona sembra essere la destinazione preferita dal giocatore, sebbene le difficoltà economiche dei catalani possano complicare l'affare. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 15 match nel campionato francese segnando 11 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. A questi bisogna aggiungere un match con un assisti in Coppa di Francia e 10 match fra preliminari e girone Champions League con 6 gol e 3 assist.

L'interesse per Bischof

Tom Bischof, centrocampista dell'Hoffenheim classe 2005, è entrato nella lista di mercato della Juventus in vista del mercato estivo. Con il suo contratto in scadenza a giugno, Bischof potrebbe essere una grande occasione a parametro zero. Il tedesco, che può giocare in vari ruoli della mediana, ha attirato anche l'interesse del Bayern Monaco, che tradizionalmente è sempre attivo sui talenti tedeschi.

La Juventus, però, sembra intenzionata a sfruttare questa opportunità per rinforzare il centrocampo

Ci sono diversi giocatori che vanno in scadenza a giugno 2025 e che potrebbero essere molto utili alla Juventus per la prossima stagione. Difficile arrivare a Alexander-Arnold, vicino al Real Madrid, in Germania ad esempio spiccano nomi importanti come Afonso Davies, Joshua Kimmich e Leroy Sané, tutti giocatori del Bayern Monaco. Altro nome interessante è Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, seguito proprio dalla società bavarese.