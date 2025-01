Dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa italiana contro il Milan, l'Inter torna alla vittoria in campionato battendo il Venezia in trasferta sul risultato di 0-1 per i nerazzurri, con un gol di Darmian nel primo tempo.

La squadra nerazzurra sale così al secondo posto in classifica di Serie A con una partita da recuperare contro la Fiorentina in trasferta [VIDEO] e un'altra contro il Bologna (a causa dell'impegno in Supercoppa italiana). Dall'altra parte, il Venezia resta al 19° posto a meno 5 punti dalla zona salvezza: ora avrà uno scontro diretto nel prossimo turno contro il Parma, reduce dalla sconfitta in trasferta a Genova.

Primo tempo: l'Inter passa con Darmian

Una partita combattuta tra il Venezia e l'Inter, entrambe alla ricerca di punti per ripartire bene in questa seconda parte di stagione. Parte forte l'Inter, creando qualche occasione con Lautaro Martinez, spesso cercato dai compagni con lanci lunghi per sorprendere la retroguardia dei lagunari. Proprio in una situazione del genere, l'Inter trova il gol che sblocca la partita: è il 16° minuto quando c'è un lancio preciso di Asllani per Lautaro: l'argentino controlla bene e tira ma trova la risposta di Stankovic, che non può nulla invece sul tap in vincente di Darmian. Poco dopo Di Francesco è costretto a fare un cambio con Haps che subentra all'infortunato Sagrado.

Il primo tempo si conclude con l'Inter che controlla la gara con attenzione difensiva senza però trovare il goal del raddoppio.

Il Venezia ha una reazione d'orgoglio nel secondo tempo ma non basta

La partita resta viva con il Venezia che ha una reazione positiva in avvio di secondo tempo. Riesce a costruire una palla goal importante, su palla inattiva Doumbia è libero in area di rigore ma di testa non riesce a sorprendere Sommer.

Mister Di Francesco cerca forze fresche dalla panchina, inserisce cosi in campo Yeboah e Bjarkason al 70' minuto di gioco. Il Venezia trova la forza per costruire una ripartenza pericolosa con Busio che cerca la conclusione a giro e colpisce il palo.

L'Inter resiste, grazie anche al contributo dei subentrati: in campo Thuram dopo l'infortunio e spazio anche per Frattesi al 63' minuto.

Proprio il centrocampista, si inserisce in area di rigore su passaggio di Lautaro e solo un miracolo di Stankovic gli nega il gol del raddoppio.

Nell'ultimo quarto d'ora, si rivede in campo Pavard dopo l'infortunio dello scorso dicembre e Arnautovic, chiamato da Inzaghi a difendere i palloni in zona offensiva. I nerazzurri consolidano il possesso palla nel finale, non concedendosi ulteriori rischi e riuscendo a ottenere cosi i tre punti.