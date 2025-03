Non si ferma l'Inter di Simone Inzaghi che attualmente è in corsa per quattro competizioni: campionato, coppa italia, mondiale per club e Champions League. Proprio quest'ultima, si sta rivelando una fonte di guadagno importante per le casse nerazzurre grazie ai risultati sportivi ottenuti fino ad ora. La recente qualificazione ai quarti di finale contro il Bayern Monaco, porterà all'Inter delle risorse importanti per puntare a una stagione positiva sia nei risultati sportivi che sul lato economico.

Inter, Inzaghi ti porta soldi e fatturato

Simone Inzaghi lo aveva dichiarato apertamente in un'intervista fatta in passato, dicendo che: "Dove vado ad allenare, porto il club ad aumentare i ricavi, diminuire le perdite e conquistare trofei ".

Il tempo da ragione alle parole del mister nerazzurro, in quanto l'Inter con lui in panchina, sta svolgendo uno step di crescita in termini di risultati, guadagni e gestione economica.

I ricavi di questa stagione sono sorprendenti, l'Inter solamente grazie alla Champions League arriva a una cifra che sfiora i 100 milioni di euro con l'ambizione di migliorare ulteriormente i numeri nelle prossime gare nella massima competizione europea. Questo bottino elevato è portato da una serie di aree vincenti per i nerazzurri, le stime partono dal bonus partecipazione che vale 18 milioni di euro per tutti i club fino ad arrivare al premio per la posizione unica in classifica che con il quarto posto vale 9 milioni di euro.

A questi ulteriori guadagni, non va dimenticato il bonus extra per ogni vittoria, il ricavo per i quarti e gli ottavi di finale che vale rispettivamente 11 e 12 milioni di euro.

Il cammino dei nerazzurri fino ad ora

I segreti dietro questa crescita nei numeri economici dell'Inter, ci porta sull'aspetto tecnico e tattico del campo.

Il lavoro di Simone Inzaghi e il suo staff ha alzato la qualità del gioco dei nerazzurri e lo ha reso all'altezza delle rivali in europa. L'Inter ha iniziato il suo cammino europeo con il pareggio nella super trasferta contro il Manchester City sul risultato di 0-0. Da li in poi, sono quattro le vittorie di fila per i nerazzurri, un 3-0 contro la Stella Rossa e altre tre vittorie per 1-0 contro Young Boys, Arsenal e Lipsia.

Solamente una sconfitta, arrivata in trasferta nel finale contro il Bayer Leverkusen sul risultato di 0-1.

Una battuta d'arresto che non ha influito nel percorso dell'Inter con le vittorie successive contro lo Sparta Praga per 1-0 e la vittoria contro il Monaco per 3-0. Un percorso importante nei nuovi gironi di Champions League che ha permesso ai nerazzurri il passaggio diretto agli ottavi di finale.

La doppia sfida degli ottavi di finale contro il Feyenoord, vedono l'Inter di Simone Inzaghi subito in vantaggio con la vittoria in trasferta per 0-2 e la conferma del passaggio del turno al ritorno con la vittoria per 2-1.