Il Crotone perde 2-1 in casa dell'Avellino e dice quasi definitamente addio ai sogni di promozione diretta.

La squadra rossoblù ha sofferto per lunghi tratti il gioco degli irpini che sono riusciti a passare in vantaggio al 21' della ripresa con Rigione. Nel finale di gara poi succede di tutto: l'Avellino colpisce una traversa con Patierno, il Crotone arriva al pareggio al 43' con Vinicius ma tre minuti dopo è ancora la squadra campana ad andare in gol con Patierno.

Nel post gara il centrocampista Vinicius Di Stefano ha preso la parola ai microfoni della società calabrese per analizzare l'incontro, soffermandosi sulla sua prestazione personale e sulla gioia per essere tornato al gol.

Una sconfitta in pieno recupero

L'unica nota positiva per il Crotone è il ritorno al gol del centrocampista Vinicius Di Stefano, ritornato in squadra nelle ultime settimane dopo un grave infortunio che gli ha fatto saltare tutto il girone d'andata: "Sono contento per il gol realizzato - ha dichiarato Vinicius -, loro si sono dimostrati una squadra fortissima e quando si sbaglia spesso si subisce dei gol. La sfida è stata complessa, questo genere di incontri vengono vinti da chi sbaglia meno e loro sono riusciti a farlo. L'Avellino ha ottenuto la vittoria ma per quanto visto in campo noi non avremmo meritato di perdere".

Vinicius arma in più del Crotone per il girone di ritorno

Nel finale di stagione, al netto della sconfitta di Avellino, il Crotone potrà dunque di nuovo contare sul talento di Vinicius Di Stefano.

"Sono contento della mia prestazione, piano piano sto recuperando ritmo gara - ha sottolineato il centrocampista dei pitagorici -, spero di tornare al massimo in breve tempo. Nel prossimo turno ci aspetta un'altra gara difficile, dovremo lavorare bene in settimana per farci trovare pronti".

La prossima giornata il Crotone affronterà il Monopoli, reduce dal pareggio interno per 1-1 contro il Team Altamura.

All'Ezio Scida una gara d'alta classifica

Nonostante la sconfitta esterna e il primo posto che sembra essersi ormai allontanato definitivamente, il Crotone può ancora puntare ai primi tre posti, piazzamenti utili in vista de playoff.

Domenica 23 febbraio alle ore 15:00 all'Ezio Scida arriverà il Monopoli, terza forza del torneo, che per il match dovrà fare sicuramente a meno del difensore Antony Angileri, espulso nell'ultimo turno e dunque squalificato.

Nella gara d'andata allo Stadio Vito Simone Veneziani il Crotone riuscì a fermare i pugliesi sul pari (1-1).