Il quadro delle trasferte nei tre gironi di Serie C evidenzia differenze nette tra partecipazione, restrizioni e passione del tifo. Si passa da piazze caldissime e numeri importanti, come Perugia capace di riempire il settore ospiti, a realtà con presenze ridotte o condizionate da divieti e limitazioni. Le restrizioni per motivi di ordine pubblico incidono in modo significativo, falsando in alcuni casi il dato reale del seguito delle tifoserie. Nonostante ciò, emerge chiaramente come in molte piazze, soprattutto nel Girone C, la passione resti un fattore determinante.

Questo riepilogo offre una fotografia concreta del movimento tifosi, tra entusiasmo, ostacoli e differenze territoriali.

Serie C- gir. A

Lumezzane – AlbinoLeffe 13

Ospitaletto – Giana Erminio 30

Pergolettese – Pro Patria (vietata)

Renate – Novara (vietata)

Dolomiti Bellunesi – Arzignano 0

Triestina – Virtus Verona 0

Alcione – Pro Vercelli 70

Gir. B

Campobasso – Guidonia 37

Pontedera – Bra 18

Torres – Livorno 86

Forlì – Pianese 11

Gubbio – Ravenna (vietata)

Vis Pesaro – Perugia 588 (sold out)

Girone C