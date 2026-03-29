Il quadro delle trasferte nei tre gironi di Serie C evidenzia differenze nette tra partecipazione, restrizioni e passione del tifo. Si passa da piazze caldissime e numeri importanti, come Perugia capace di riempire il settore ospiti, a realtà con presenze ridotte o condizionate da divieti e limitazioni. Le restrizioni per motivi di ordine pubblico incidono in modo significativo, falsando in alcuni casi il dato reale del seguito delle tifoserie. Nonostante ciò, emerge chiaramente come in molte piazze, soprattutto nel Girone C, la passione resti un fattore determinante.
Questo riepilogo offre una fotografia concreta del movimento tifosi, tra entusiasmo, ostacoli e differenze territoriali.
Serie C- gir. A
- Lumezzane – AlbinoLeffe 13
- Ospitaletto – Giana Erminio 30
- Pergolettese – Pro Patria (vietata)
- Renate – Novara (vietata)
- Dolomiti Bellunesi – Arzignano 0
- Triestina – Virtus Verona 0
- Alcione – Pro Vercelli 70
Gir. B
- Campobasso – Guidonia 37
- Pontedera – Bra 18
- Torres – Livorno 86
- Forlì – Pianese 11
- Gubbio – Ravenna (vietata)
- Vis Pesaro – Perugia 588 (sold out)
Girone C
- Latina – Catania 72 (divieto residenti)
- Altamura – Siracusa (vietata)
- Picerno – Monopoli 45
- Crotone – Cerignola 83
- Casarano – Giugliano 15
- Foggia – Trapani 0 (no gruppi organizzati)
- Casertana – Sorrento 14
- Benevento – Cosenza 112 (tessera)
- Potenza – Salernitana 1 (divieto residenti)
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