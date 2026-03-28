Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Diamante, nel Tirreno cosentino, dove un neonato di appena un mese e mezzo ha perso la vita a seguito di un malore fatale. Il fatto di cronaca si è consumato nella giornata del 27 marzo, lasciando sgomenti familiari, soccorritori e cittadini, colpiti da una vicenda tanto dolorosa quanto inattesa.

La ricostruzione dei fatti a Diamante

Secondo una prima ricostruzione, l’allarme è stato lanciato dai genitori poco dopo l’ora di pranzo, quando le condizioni del piccolo sono improvvisamente peggiorate.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto nel giro di pochi minuti. È iniziata così una corsa contro il tempo, con i soccorritori impegnati in prolungate manovre di rianimazione nel tentativo di strappare il neonato a un arresto cardiaco che si è rivelato fin da subito gravissimo.

L'intervento dell'elisoccorso

Vista la criticità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, partito da Cosenza e atterrato in breve tempo nell’area dell’emergenza. Anche l’equipe medica giunta via aria ha tentato ogni possibile procedura salvavita, proseguendo le operazioni già avviate dal personale sanitario a terra. Nonostante gli sforzi congiunti e ripetuti, però, ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile e per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

L'arrivo delle forze dell'ordine

Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia locale, incaricati di effettuare gli accertamenti necessari e chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. In attesa delle valutazioni del medico legale, resta il dolore profondo di una famiglia distrutta e lo sgomento di un’intera comunità. Anche il sindaco si è recato sul posto per esprimere vicinanza ai genitori, in un clima di silenzio e cordoglio che ha avvolto l’intero paese.