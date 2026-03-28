Un coltello con una lama di 18 centimetri nascosto nello zaino di una studentessa a Catanzaro riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nelle scuole e sul disagio giovanile. L’episodio, emerso grazie alla segnalazione di alcune compagne, ha portato all’immediato intervento della dirigenza scolastica e delle forze dell’ordine. Un fatto che, oltre la cronaca, apre interrogativi più profondi sul mondo degli adolescenti.

Il ritrovamento e l’intervento a Catanzaro

La scoperta è avvenuta all’interno di un istituto superiore del capoluogo calabrese.

Alcune studentesse, allarmate dal comportamento della compagna, hanno deciso di avvisare i docenti. Da lì è scattato il controllo dello zaino, che ha portato al rinvenimento dell’arma. Il coltello è stato subito sequestrato e consegnato alla polizia, intervenuta su richiesta della dirigente scolastica. La situazione è stata gestita rapidamente, evitando possibili conseguenze.

Gli accertamenti e il coinvolgimento delle autorità

Dopo l’episodio, i genitori della giovane sono stati convocati in Questura. Il caso è stato inoltre trasmesso alla Procura dei Minori di Catanzaro, che dovrà valutare eventuali responsabilità e approfondire il contesto. Non si esclude che dietro il gesto possano esserci situazioni di disagio personale o relazionale.

L’intervento delle istituzioni mira a chiarire ogni aspetto e ad accompagnare la studentessa in un percorso adeguato.

L’appello alla comunità educante

Il garante per la tutela delle vittime di reato, Antonio Lomonaco, invita a non fermarsi alla condanna del singolo episodio. Serve, sottolinea, una riflessione più ampia sull’universo giovanile, sempre più complesso. Determinante è stato il ruolo delle compagne che hanno segnalato il rischio, dimostrando quanto sia fondamentale una comunità scolastica attenta. Scuola, famiglie e società restano chiamate a collaborare per intercettare i segnali di disagio e prevenire situazioni critiche.

Sicurezza nelle scuole, l'episodio di Bergamo

Un grave episodio di violenza si è verificato lo scorso 25 marzo a Bergamo, precisamente a Trescore Balneario, dove uno studente di 13 anni ha accoltellato una professoressa.

Il fatto è avvenuto all'interno o nei pressi di una scuola media. Il ragazzo ha colpito l'insegnante al collo con un coltello. Proprio questo episodio ha fatto crescere lo stato di allerta negli istituti scolastici negli ultimi giorni.