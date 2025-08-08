Il calciomercato si anima su più fronti: l’Inter ha ormai definito i dettagli per il passaggio di Sebastiano Esposito al Parma; il Milan sta studiando una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto per Rasmus Højlund; infine, il Napoli sembra in dirittura d’arrivo per la cessione di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid.

Sebastiano Esposito al Parma: accordo totale

L’Inter ha trovato l’intesa completa con il Parma per il trasferimento di Sebastiano Esposito. I dettagli parlano di un’operazione ben avviata, che porterà l’attaccante in gialloblù con la formula più congeniale per tutte le parti in causa.

Parma punta sul ritorno del giovane promesso di casa, convinto di poterlo valorizzare ulteriormente attraverso continuità di gioco.

Il Milan studia Højlund: prestito oneroso con diritto di riscatto

Nella sede rossonera si starebbe valutando una formula prudente ma ambiziosa per portare Rasmus Højlund a Milano. Si tratta di un prestito oneroso, con diritto di riscatto – probabilmente vincolato a determinate condizioni sportive. L’idea è limitare i rischi immediati e decidere in un secondo tempo se trattenerlo definitivamente, sulla base delle prestazioni del giovane attaccante.

Raspadori verso Madrid: affare Napoli–Atletico quasi completo

È ormai questione di ore prima che Giacomo Raspadori completi il suo trasferimento all’Atletico Madrid.

Il Napoli ha trovato l’accordo con il club spagnolo, e il giocatore sarà l’arma offensiva per la squadra di Simeone nella prossima stagione. Operazione ormai in dirittura d’arrivo che testimonia la fiducia che i Colchoneros ripongono nell’attaccante azzurro. La trattativa potrebbe concludersi sulla base di circa 22 milioni di euro più bonus.

Gol e potenza fisica

Esposito è un attaccante ambidestro, capace di agire da seconda punta o trequartista, con la possibilità di partire anche dalla distanza per costruire azioni offensive. Rasmus Højlund è un calciatore fisicamente imponente (circa 1,91 m), dotato di forza, velocità e presenza aerea, caratteristiche che lo rendono una figura temibile dentro l’area di rigore.

Raspadori è un centravanti di movimento, agile e rapido, dotato di eccellente tecnica individuale. Ambidestro, versatile: può agire da seconda punta, esterno offensivo e persino da falso nueve o trequartista, applicandosi sia nelle rifiniture che nella finalizzazione. I dati confermano la sua duttilità tattica: nella scorsa stagione ha coperto maggiormente il ruolo da trequartista (10 gol e 6 assist), ma ha ben interpretato anche il ruolo di esterno offensivo o punta centrale, distinguendosi per duelli pressanti e contributo offensivo