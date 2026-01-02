L’Inter si prepara a valutare diverse opportunità per rinforzare la rosa e ottimizzare le risorse a disposizione di Cristian Chivu. Due nomi importanti dominano in questi giorni le voci di mercato: Joao Cancelo, protagonista di una trattativa che potrebbe portarlo al club nerazzurro, e Francesco Acerbi, il cui futuro potrebbe prendere una piega inaspettata. Il difensore interesserebbe all'Al Hilal di Inzaghi.

Staffetta per Inter e Al Hilal

Uno dei principali movimenti di mercato che si profila all'orizzonte riguarda Francesco Acerbi. Il difensore potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita, precisamente all'Al Hilal, in un'operazione che porterebbe nelle casse dell’Inter una cifra importante.

Il punto è che la trattativa potrebbe risolversi più in estate che in questa sessione invernale. In ogni caso, la destinazione araba rappresenta per Acerbi una proposta allettante, sia sotto il profilo economico che sotto quello professionale.

Un ritorno portoghese

Il mercato dell'Inter si concentra anche su Joao Cancelo, il terzino portoghese, è un obiettivo concreto per i nerazzurri. L'Inter ha avviato un nuovo contatto con Jorge Mendes, agente di Cancelo, per provare a portare il giocatore a Milano. Il portoghese non sarebbe più nei piani dell' Al Hilal dopo aver fortemente discusso con Inzaghi ed essere stato usato col contagocce, e potrebbe essere girato in prestito ai nerazzurri, che chiederebbero agli arabi la partecipazione sul pagamento di parte dello stipendio.

La formula è quello del prestito. Cancelo guadagna 15 milioni di euro netti all'anno. L'Inter sarebbe disposta a pagargli 2,5/3 milioni di euro per sei mesi da gennaio a giugno 2026.

Il portoghese andrebbe a colmare una delle principali lacune nerazzurre, la capacità di saltare l'uomo. Inoltre a destra, Luis Henrique boccheggia e, con l'infortunio di Dumfries, di certo non potrà macinare i chilometri richiesti da Chivu per fare l'esterno a tutta fascia. Soprattutto perchè si tratta di maratone continue, visto che il ricambio a destra non c'è. I tentativi di Chivu di provare prima Carlos Augusto a destra e poi di reinventare Diouf, centrocampista centrale francese, arrivato quest'estate a Milano, si sono dimostrati azzardati.