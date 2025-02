Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli sta faticando a trovare l'ultimo difensore utile per completare la rosa dei bianconeri in questa finestra di calciomercato invernale. Secondo quanto scritto su X dal giornalista Graziano Campi, la società piemontese avrebbe dunque dovuto ponderare con maggiore attenzione le cessioni di due profili come Dean Huijsen e Daniele Rugani.

La Juventus sta riscontrando delle difficoltà ad acquisire l'ultimo difensore per completare la rosa in questo gennaio e dopo aver rinunciato a diversi profili sia per problemi economici, come nel caso di David Hancko, sia per mancati accordi inerenti le modalità di acquisto, come nel caso di Danso, il ds Cristiano Giuntoli si appresta a vivere gli ultimi due giorni di mercato con la necessità di trovare una soluzione.

Secondo il giornalista Graziano Campi però, alla Juventus avrebbero dovuto semplicemente ponderare con maggiore attenzione le cessioni di alcuni elementi precedentemente in rosa: "Bastava tenere Huijsen, basterebbe richiamare Rugani. La Juventus è una macchina spreca soldi: l'esatto contrario di quello che da sempre viene chiesto a chi la gestisce. È ormai diventata l'Inter dei tempi d'oro, quella che spennava soldi ai Moratti".

Campi in un secondo messaggio ha poi voluto precisare: "Non penso che Rugani risolva i problemi della Juventus, ma è chiaro che se sei numericamente in difficoltà, piuttosto che prendere in prestito per sei mesi qualcuno che neanche conosce il campionato italiano, sia meglio portare a casa uno che la Juve l'ha cucita sulla pelle".

Juventus, i tifosi rispondono a Campi: 'Che Huijsen avesse talento si vedeva ed andava gestito diversamente'

Le parole scritte da Campi hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus sul web: "La tua considerazione su Huijsen è vera. Già lo scorso anno fu mandato in prestito, mostrò ancora dei limiti ma che avesse talento era evidente.

Allora si doveva gestire diversamente quest’anno" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Le cessioni dei giovani mi fanno sempre male, ma in fondo le capisco. Quella di Huijsen però ammetto di non averla capita molto".

Un altro tifoso invece va controcorrente: "Con i se e i ma sono tutti fenomeni! Errori fatti? Sicuramente.

Sfortuna? Anche. Non stanno buttando i soldi solo da oggi perché Arthur, Vlahovic ed altri contratti folli chi li ha fatti? Un po' di onestà intellettuale! Poi che Koopmeiners e Luiz facessero male non lo potevi sapere".