L'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato ai microfoni di Viva el Futbol sottolineando come la Juventus di Thiago Motta stia ottenendo dei risultati davvero pessimi. Secondo Cassano inoltre, il tecnico italo brasiliano sarebbe in confusione e non avrebbe lo status idoneo per guidare una formazione blasonata come quella bianconera.

Cassano su Motta: 'Peggio di così questa squadra non ha mai fatto nella sua storia'

"Peggio di così nella storia della Juve non si è mai fatto", questa è una delle accuse mosse ai microfoni di Viva el Futbol da Antonio Cassano nei confronti dell'operato di Thiago Motta.

In realtà l'affermazione di Cassano è un'iperbole non proprio esatta. Infatti solo limitandoci agli ultimi 35 anni della storia bianconera, è possibile notare che la Juventus (che in questo momento è quinta in classifica) ha concluso il campionato di Serie A al settimo posto in quattro occasioni: nel 1990-91 con in panchina Gigi Maifredi, nel 1998-99 (stagione in cui Marcello Lippi si dimise a febbraio e il campionato fu concluso da Carlo Ancelotti), nel 2009-2010 (quando in panchina si susseguirono Ciro Ferrara e poi Alberto Zaccheroni) e nel 2010-2011 (con Gigi Delneri).

Le altre parole di Cassano sulla Juve

L'ex calciatore ha poi continuato dicendo: "È difficile capire come sia possibile che l'allenatore dei bianconeri vada ai microfoni, prendendosi anche le sue responsabilità, dicendo che con l'Atalanta o con la Fiorentina avevano approcciato bene la gara.

Le ultime due settimane sono state disastrose e con questo ci metto anche delle scelte tattiche incomprensibili, come McKennie a sinistra. Dispiace poi per Motta, perché ho stima per lui, è un buonissimo allenatore e mi ci sono trovato sempre bene, però credo che non abbia lo status per guidare una formazione importante come la Juventus".

Cassano ha continuato: "Lo vedo in grande confusione e lo si capisce dalle posizioni dei calciatori messi in campo un po' casualmente. Inoltre fino ad oggi non sono ancora riuscito a vedere un'idea di calcio espressa dalla sua formazione. Credo inoltre che Motta non abbia più il pieno controllo dello spogliatoio e da quello che sono venuto a sapere lui sceglie l'undici titolare in base a come si allenano in settimana, indifferentemente dal nome che porta sulla maglia".

L'ex calciatore ha poi puntato il dito sulle dichiarazioni post-Firenze dette dal ds bianconero Cristiano Giuntoli: "Quando lo sento parlare sembra che vada tutto bene e invece dovrebbe chiedere di più ai suoi calciatori, dovrebbe pretendere più carattere e chiederlo in maniera anche aggressiva. Dire che due partite come Atalanta e Fiorentina la Juve non le aveva mai fatte è prendere in giro i tifosi, perché io ricordo le gare di Bologna o di Venezia, dove la squadra ha giocato malissimo recuperando solo all'ultimo il risultato".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Cassano: 'Motta ha una mentalità da perdente'

Le parole di Cassano hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Motta dopo la sconfitta con l'Atalanta ha letteralmente detto "almeno così non si parlerà più della corsa scudetto".

Questa è la mentalità di un perdente", sostiene un tifoso su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Secondo me motta aldilà della bravura o meno ha dei problemi caratteriali, sembra un tipo veramente strano".