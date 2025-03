Il futuro di Andrea Cambiaso alla Juventus sembrerebbe sempre più incerto. Dopo essere stato vicino nel mese di gennaio a vestire la maglia del Manchester City, nelle ultime ore anche il Liverpool avrebbe mostrato un certo interesse per l’esterno azzurro. In particolare, il giocatore sarebbe molto apprezzato dal tecnico dei Reds Arne Slot, il quale vedrebbe in Cambiaso il rinforzo ideale per la difesa inglese. Non meno di 60 milioni di euro la cifra richiesta economica della Juventus per il cartellino dell’esterno azzurro.

La cessione di Cambiaso garantirebbe un’importante plusvalenza

Pur a malincuore, la società bianconera potrebbe valutare la cessione di Cambiaso per diverse ragioni, legate soprattutto a strategie di mercato e necessità economiche. Nonostante il rendimento del terzino azzurro in questa stagione sia stato piuttosto altalenante, come del resto tutta la squadra, il suo profilo resta tra quelli più appetibili sul mercato della rosa a disposizione di Igor Tudor e un’eventuale sua cessione garantirebbe alla Juventus un'importante plusvalenza. Infatti, il cartellino di Cambiaso viene valutato non meno di 60 milioni di euro dalla società bianconera. Soldi che potrebbero essere messi a bilancio o reinvestiti sul mercato.

L’interesse dalla Premier League per Cambiaso

Velocità, tecnica e la capacità di adattarsi a diversi moduli di gioco. Sono queste alcune delle caratteristiche di Cambiaso che starebbero attirando l’interesse di alcuni club inglesi. In particolare, l’esterno azzurro sembra piacere molto a Manchester City e Liverpool, con i Citizen che sarebbero stati a un soffio dall’ingaggiare il giocatore a gennaio.

Secondo alcune indiscrezioni, l’interesse della squadra allenata da Pep Guardiola non si sarebbe però raffreddato e un’eventuale trattativa potrebbe prendere corpo già dal mese di giugno. Tuttavia, l’allenatore catalano non è l’unico estimatore di Cambiaso. Sulle tracce del giocatore bianconero ci sarebbe anche il tecnico del Liverpool Slot, il quale vedrebbe nell’esterno azzurro il rinforzo ideale per la difesa dei Reds.

Reparto difensivo che a fine stagione potrebbe perdere a parametro zero Alexander-Arnold e Virgil van Dijk, con il terzino inglese che sembra ormai a un passo dall’accordo con il Real Madrid.

Chi potrebbe prendere il posto di Cambiaso alla Juve

Tra i profili che potrebbero prendere il posto dell’esterno azzurro in maglia bianconera, spicca il nome di Maxim De Cuyper. Giovane talento che si è messo in mostra nel Club Brugge e in Champions League, il terzino sinistro belga è considerato un giocatore con le caratteristiche adatte per sostituire Cambiaso. Il cartellino del calciatore, sul quale però ci potrebbe essere pure la concorrenza del Milan, viene valutato circa 25 milioni di euro dal Club Brugge. Cifra importante ma che però tiene conto dell’età di De Cuyper e delle sue caratteristiche tecniche e tattiche.