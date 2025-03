La partita tra Roma e Como è terminata sul punteggio di 2-1 in favore dei padroni di casa, una gara combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Oltre allo spettacolo servito sul terreno di gioco, hanno stupito in particolare le parole di Cesc Fabregas, soddisfatto nonostante il risultato non sia stato a favore della sua squadra. Il tecnico spagnolo ha dichiarato: "Io cito sempre la vittoria e per me oggi abbiamo vinto. Ho visto una squadra che ha giocato con personalità, siamo cresciuti in molti aspetti come in mentalità, nel soffrire anche in dieci uomini".

Cesc Fabregas: 'La squadra è in crescita, questa partita è come una vittoria'

Il tecnico spagnolo crede molto nel lavoro della sua squadra: "Faccio i complimenti a Ranieri e alla Roma, ma penso che li abbiamo messi in difficoltà e che sia merito nostro. La squadra ha dimostrato uno spirito incredibile anche in inferiorità numerica, ho visto una grande voglia di lottare e sanno che senza questo fattore non possono giocare."

Sulla difesa si è espresso positivamente dicendo: "Siamo la sesta squadra in Serie A che difende meglio, non concediamo tanto alle big come abbiamo dimostrato nelle gare precedenti contro il Napoli, il Milan e la Juventus. Questo dato vuol dire che la rosa è tatticamente forte e abbiamo alzato il livello in questi mesi".

Ranieri: 'Cesc farà una grandissima carriera'

Un identità forte e il coraggio di affrontare la stagione di debutto in Serie A con la propria idea di calcio offensiva. Questi fattori sono riconosciuti dai colleghi come Claudio Ranieri che ha dichiarato: "Cesc Fabregas è destinato ad una carriera importante anche da allenatore, raggiungerà livelli altissimi ed essendo cosi giovane può ambire ai top club in futuro.

Non deve sperare in una carriera come la mia, poichè può fare molto di più".

Un attestato di stima importante da un allenatore di esperienza come Claudio Ranieri, capace di imprese storiche nel corso della sua carriera. Il Como di Cesc Fabregas continua a crescere di partita in partita e ad imporre il suo gioco, anche contro squadre al vertice della classifica senza snaturarsi e chiudersi in difesa.

I segreti del Como tra cambio di mentalità e giovani talenti

Una delle sorprese di questa Serie A per ciò che sta dimostrando sul campo è il Como di Cesc Fabregas, una squadra neopromossa che cerca di imporre il proprio gioco e arrivare al risultato. Un percorso di crescita tra alti e bassi della prima stagione nella massima serie ma che guarda al futuro con ambizioni europee. Sono tanti i segreti di questa squadra, a partire dalla mentalità portata dal suo allenatore, lavora con il suo gruppo, spiega ciò che vuole vedere da ognuno dei protagonisti e cerca di trasmettere a loro le sue idee.

Il rendimento del Como in crescita coincide con il contributo portato da i nuovi arrivati nel mercato di riparazione.

La società ha investito con decisione sul mercato con 8 acquisti arrivando ad un esborso economico pari a 57 milioni di euro. Un investimento per il futuro della rosa ma qualità e tecnica al servizio di Fabregas anche per il presente. Sono ben 5 i giocatori già inseriti negli schemi contro il Napoli, ovvero Butez tra i pali, Smolcic e Valle come terzini, Caqueret per il centrocampo e il talentuoso Assane Diao per l'attacco. Proprio in quella gara sono subentrati anche Vojvoda e Douvikas nel secondo tempo, mentre Dele Alli è stato convocato nell'ultima gara contro la Roma ma deve ancora esordire.