L'andata sarà l'8 o il 9 aprile, il ritorno il 15 o il 16 aprile: sono queste le date da cerchiare in rosso per i tifosi dell'Inter, che grazie al successo ottenuto ieri sera in casa contro il Feyenoord (2-1) ha staccato il pass per i Quarti di Finale laddove ad attenderla c'è il Bayern Monaco.

I bavaresi hanno infatti regolato i cugini del Leverkusen con un complessivo 5-0 (3-0 all'andata e 0-2 al ritorno), dominando la doppia sfida e aggiudicandosi agevolmente il diritto di sfidare i nerazzurri.

"Arrivare ai quarti non era scontato. I ragazzi stanno facendo un lavoro eccezionale e si meritano questo palcoscenico.

Affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa, ma sappiamo cosa significa giocare partite di questo livello. La squadra tedesca ha qualità straordinarie, ma anche noi siamo pronti per questo confronto. Ce la giocheremo con le nostre armi, consapevoli della nostra forza" ha dichiarato al riguardo il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi.

Le date delle due sfide

L’andata come accennato si giocherà l'8 o il 9 aprile 2025 all’Allianz Arena di Monaco, mentre il ritorno è fissato per il 15 o 16 aprile 2025 allo stadio San Siro.

L’orario ufficiale delle due partite sarà comunicato dalla UEFA nei prossimi giorni, ma entrambe le sfide si disputeranno in prima serata, alle 21:00. In base alle date saranno poi chiare le conseguenti coperture televisive: come al solito saranno Sky (o Now e Sky Go in streaming) o Prime Video (sempre in streaming) ad occuparsi della messa in onda.

I precedenti tra le due squadre in Champions League sono 7

I due club si sono affrontati sette volte in Champions League, con un bilancio di due vittorie per i nerazzurri, quattro per i bavaresi e un pareggio. Il precedente più illustre è certamente quello del 2010, quando le due compagini si affrontarono a Madrid in finale con successo dell'Inter per 2-0 grazie alla doppietta di Diego Milito.

Ecco tutti i precedenti: