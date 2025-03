Il giornalista Romeo Agresti ha parlato nelle ultime ore sul proprio canale Youtube bocciando l'eventuale candidatura di Ademola Lookman e di Ederson per la Juventus. Questo perché secondo Agresti, i calciatori in uscita dall'Atalanta sembrerebbero sempre più forti di quello che in realtà sono grazie ai metodi di lavoro utilizzati da Gian Piero Gasperini. Non a caso il giornalista ha poi tirato in ballo il nome di Teun Koopmeiners.

Juventus, Agresti boccia la candidatura di Lookman ed Ederson: 'Non li vorrei perché c'é da considerare il contesto Bergamo'

"Più persone e fior fiori di firme hanno scritto che la Juve starebbe pensando a Lookman e ad Ederson. Per carità, non sono nomi brutti e massimo rispetto per due elementi che hanno permesso all'Atalanta di continuare ad evolvere. Però io direi no, nel mio ragionamento non prenderei nessuno dei due".

Agresti è poi sceso nel dettaglio: "Ederson ad esempio sarebbe stato colui che avrei preso dall'Atalanta a centrocampo al posto di Koopmeiners. Il giocatore è forte, dinamico, potente e veloce, tecnico, proficuo in termini di gol, insomma, adesso è un giocatore di prima qualità.

Però c'é da considerare il contesto Atalanta e noi stiamo comprendendo sulla nostra pelle come determinati calciatori facciano fatica fuori da Bergamo. Ora, non voglio stare qui ad analizzare come fanno in molti i giocatori andati via dal sistema Gasp come Gagliardini, Cristante, Mancini ma è oggettivo osservare come questi elementi siano riusciti a esprimere le massime potenzialità soprattutto in primissima linea col tecnico piemontese, che evidentemente nella sua proposta calcistica riesce a valorizzare diversi giocatori di livello".

Il giornalista ha infine chiosato dicendo: "Sento parlare di 70 milioni per Lookman, 60-70 per Ederson ci sta. Perché poi il prezzo lo fa il mercato e se questi sono giocatori importanti è giusto che l'Atalanta riesca a valorizzarli al massimo, proprio come ha fatto con Koopmeiners. E proprio per quello che stiamo vivendo con l'olandese, io al di là dell'apprezzamento tecnico per entrambi, non andrei oltre".

Juve, i tifosi rispondono ad Agresti: 'Non ci possiamo far prendere in giro ancora una volta dall'Atalanta'

Le parole di Agresti hanno acceso la discussione sul web tra un nutrito gruppo di tifosi della Juventus: "Ederson giocatore fortissimo ma non possiamo più farci prendere in giro dall’Atalanta ancora una volta. Meno che mai dalla Fiorentina a cui abbiamo letteralmente regalato 200 milioni per farci offendere alla prima occasione utile" sostiene un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Spendere per spendere a me piacerebbe vedere Tonali alla Juve. Conosce ovviamente il campionato e ha dimostrato di avere carattere e personalità in una squadra come il Milan, nonostante la giovane età. Poi a livello tecnico si sa che è forte forte".