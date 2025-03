Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato la Juventus starebbe valutando diversi nomi dell'Atalanta tra cui Ederson, Lookman e Mateo Regeui. Un trittico di assoluto livello che come valore di mercato supererebbe i 150 milioni di euro.

Juventus, l'asse con l'Atalanta sarebbe più caldo che mai: Ederson e Lookman due nomi attenzionati da Giuntoli per l'estate

L'asse tra Juventus ed Atalanta dopo la trattativa non priva di frizioni che ha visto Teun Koopmeiners passare da Bergamo a Torino la scorsa annata non si sarebbe freddata, anzi sembrerebbe più calda che mai.

Dalle ultime indiscrezioni di calciomercato infatti, il ds bianconero Cristiano Giuntoli starebbe osservando con attenzione la rosa della Dea per attingervi a piene mani nell'estate del 2025. Uno dei nomi che farebbe maggiormente gola alla società piemontese sarebbe quello di Ederson, centrocampista tutto fare di origini brasiliane che ad oggi avrebbe una valutazione da circa 60 milioni di euro. Un prezzo alto che renderebbe già di per se la trattativa complessa, al quale va aggiunta una concorrenza spietata di diverse società inglesi come lo United ed il Chelsea. Un altro profilo che piacerebbe alla Juventus risulterebbe essere Ademola Lookman: l'esterno nigeriano, entrato in rotta di collisione con Gian Piero Gasperini per un rigore sbagliato dal calciatore nei playoff di Champions League col Brugge, apparirebbe essere in uscita dal club bergamasco.

Il presidente Percassi potrebbe dunque cedere il classe '97 per una cifra vicina ai 45 milioni di euro e come per Ederson, anche in questo la concorrenza non mancherebbe.

Juve, Retegui un nome valutato ma la priorità di Giuntoli resterebbe il riscatto di Kolo Muani

Un altro nome appartenente alla rosa dell'Atalanta a cui starebbe pensando il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli sarebbe quello di Mateo Retegui: il giovane attaccante italo-argentino arrivato a Bergamo in extremis per tamponare l'assenza di Gianluca Scamacca, è stata la vera sorpresa di questa stagione.

Il classe '99 in 25 gare è riuscito a segnare ben 21 reti, impreziosite da ulteriori 4 assisti regalati ai compagni. Numeri che hanno permesso a Retegui di guidare finora la classifica di capo cannoniere in Serie A e che hanno appunto catturato le attenzione della Juventus. In questo caso però è doveroso precisare come il club bianconero riterrebbe l'italo argentino una valida alternativa se non riuscisse in estate a confermare Kolo Muani.

Un'ipotesi più che plausibile, soprattutto se si considerano le ultime dichiarazioni fatte dal francese.

Juve, tre nomi dal valore superiore ai 150 milioni di euro: per prenderli serviranno cessioni

La Juventus osserverebbe dunque i 3 campioni dell'Atalanta che se uniti come valutazione, supererebbero i 150 milioni di euro. Una cifra davvero elevata alla quale evidentemente il club bianconero potrebbe accedere soltanto cedendo almeno un paio di pezzi pregiati della propria rosa. In merito a questo, i profili che rischierebbero la cessione resterebbero sempre quelli di Dusan Vlahovic e Andrea Cambiaso.