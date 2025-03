Secondo quanto riferito ai microfoni di Juventibus dal giornalista Guido Tolomei la Juventus starebbe valutando per un futuro il ritorno in società di Alessandro Del Piero, ex storico capitano della formazione piemontese.

Tolomei: 'Il disegno societario non prevede ora il rientro di Del Piero ma lo prevedrà nel prossimo futuro'

Il giornalista Guido Tolomei ha parlato a Juventibus di Alessandro Del Piero e di quelli che potrebbero essere gli sviluppi di un suo eventuale ritorno alla Juve: "Il primo vero contatto con Del Piero è stato nel 2022: in quell'occasione l'ex capitano viene messo a conoscenza del disastro che da li a poco avrebbe travolto la dirigenza del club bianconero e io aggiungo comprensibilmente non ci mette la faccia.

Successivamente quando le cose poi si sono tranquillizzate i contatti tra le parti sono ripresi e sono stati pure tanti. In questo momento, nel progetto di Elkann, Giuntoli e degli altri dirigenti, abbiamo visto però esserci grande attenzione ai ruoli in società e Chiellini, che ricopre solo mansioni manageriali e non relative alla squadra, è l'emblema di questo discorso. Dunque dico che adesso, il disegno societario non prevede Del Piero, ma in un secondo momento il disegno societario prevedrà il ritorno di Pinturicchio".

Tolomei ha poi continuato nel suo incipit parlando dell'operato di Elkann: "Non sono un suo grande estimatore ma va detto che ha effettuato un vero e proprio cambio di marcia.

Innanzitutto ha mandato via Thiago Motta e poi ha già coperto economicamente il suo esonero con l'ultimo aumento di capitale. Far le cose nei tempi per la legislazione italiana è una cosa importante, poi a noi può non piacere, ma è diverso quando metti a bilancio dei costi un giorno piuttosto che un altro. Inoltre, da quello che so in società c'è voglia di cambiare e di mettere più juventinità al centro del progetto".

Infine il giornalista ha concluso il suo intervento parlando della gara vinta dai bianconeri per 1-0 contro il Genoa: "Diciamo che io ho visto una partita bruttina in generale, al di là della gran giocata di Yildiz. Si è creato molto poco cosi come è vero che Di Gregorio non ha praticamente fatto parate. Quindi era sbagliato probabilmente arrivare con delle aspettative pazzesche, così come è sbagliato oggi pensare che non cambierà assolutamente niente.

Avevano fatto due allenamento e quindi non ci si poteva aspettare nulla di più".

Juventus, i tifosi rispondono a Tolomei: 'Del Piero non è un uomo di comando'

Le parole di Tolomei hanno catturato l'attenzione dei tifosi bianconeri sul web: "Del Piero storico juventino, ma non lo vedo come uomo di comando col polso giusto per risolvere i nostri problemi. Ci vuole gente con una tempra diversa ma soprattutto con esperienza", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Volendo sognare in grande: Platini presidente Del Piero direttore sportivo Conte/ Zidane allenatore".