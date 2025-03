Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, la Juventus starebbe pensando di rinforzare la propria linea di mediana con un doppio colpo, quello di Florentino Luis del Benfica e quello di Sandro Tonali del Newcastle. Stando, inoltre, a quanto riferito dal giornalista Mirko Di Natale su X, il ds Cristiano Giuntoli starebbe valutando la cessione di Douglas Luiz, mediano brasiliano che piacerebbe a diversi club in Premier League.

Juventus, Giuntoli punta a potenziare il centrocampo e mette nel mirino Florentino Luis e Sandro Tonali

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, starebbe studiando diversi profili per potenziare il centrocampo della formazione bianconera nella prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il dirigente toscano avrebbe, dunque, messo nel mirino due nomi: nello specifico, quello di Florentino Luis e quello di Sandro Tonali. Il primo gioca attualmente per il Benfica, squadra portoghese con la quale in stagione ha collezionato ben 33 presenze tra tutte le competizioni. Classe '99 e mediano di ruolo, Florentino Luis è legato alla compagine lusitana da un contratto che scadrà nel 2027 e la sua valutazione si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro.

Per quanto concerne Sandro Tonali, il centrocampista azzurro ex Milan oggi milita nelle fila del Newcastle, compagine britannica con la quale è sceso in campo nell'annata in corso per 35 volte, collezionando 2409 minuti fra Premier League, FA Cup e EFL Cup.

Portare via dai "Magpies" il classe 2000 sarebbe certamente compito più arduo per la Juventus rispetto al succitato Florentino, sia per un contratto che vede saldamente legato Tonali al Newcastle fino al 2028, sia per una questione economica. La società inglese, infatti, sborsò nel 2023 ben 60 milioni di euro per acquisirlo dal Milan e, viste le prestazioni del calciatore, quella cifra potrebbe non essere più sufficiente a Giuntoli per assicurarselo.

Juventus, Di Natale: 'Il Notthingham e lo United seguono Douglas Luiz, Giuntoli pronto a valutarlo circa 50 milioni'

La Juventus non starebbe studiando solo gli acquisti da fare per la prossima estate ma anche le cessioni. Il giornalista Mirko Di Natale, sul proprio account X, ha rivelato quello che potrebbe uno dei primi sacrificati nella finestra di agosto: "Continua il pressing del Nottingham per Douglas Luiz.

Suo grande estimatore è il ds Edu, che già ai tempi dell'Arsenal aveva presentato un'offerta per acquistarlo. Anche il Manchester United resta sullo sfondo. La richiesta della Juve sarà un po' inferiore rispetto ai 45/50 milioni di euro chiesti a gennaio per lasciarlo partire".