L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube commentando il ko per 4 a 0 incassato dalla Juventus per mano dell'Atalanta. Gramellini ha dunque usato termini forti, definendo vergognosa la prestazione dei bianconeri e sottolineando come gli uomini di Motta abbiano toccato uno dei punti più bassi della gloriosa storia della Vecchia Signora.

Juventus, Gramellini non fa sconti ai bianconeri: 'Questo club non esiste più e con l'Atalanta è stata una debacle epocale'

"Una disfatta epocale per quella che è una sconfitta che segna, se non il più basso, sicuramente uno dei punti più bassi della storia ultracentenaria della Juventus.

Vergogna e umiliazione, non ci sono altre parole" cosi Luca Gramellini ha descritto su Youtube lo 0 a 4 incassato dai bianconeri nel testa a testa contro l'Atalanta andato in scena ieri sera all'Allianz Stadium. L'opinionista ha proseguito dicendo: "Atteggiamento imbarazzante, me ne vergogno clamorosamente. Io ho negli occhi il terzo gol subito per opera di Zappacosta con gli juventini che camminavano, guardavano letteralmente i compagni se riuscivano eventualmente loro a mettere una pezza ad un Atalanta che ha passeggiato sui resti dei bianconeri. Onestamente non voglio nemmeno soffermarmi sull'episodio del calcio di rigore, commentando che domenica scorsa per un fallo netto di mano non c'è stato dato quanto dovuto, perché queste cose dopo uno 0 a 4 veramente non hanno senso di esistere".

Gramellini ha continuato: "Una Juve che però bisogna anche essere onesti e dire non esiste più. C'era una volta la Juventus. Non trovo le parole per descrivere quello a cui purtroppo ci stiamo abituando a vedere. Questo è veramente triste per una società gloriosa come è sempre stata quella bianconera".

L'opinionista ha concluso dicendo: "Questa squadra è capace di battere l'Inter, di superare l'Hellas Verona creando il numero record di occasioni da gol e poi uscire col PSV o essere eliminata in Coppa Italia dall'Empoli.

Ieri poi è stata letteralmente dominata da un'Atalanta che non veniva neanche da un periodo così brillante. I bergamaschi peraltro si erano fatti rimontare diversi punti in classifica proprio dalla Juventus e quando sarebbe servito quello step per confermare la crescita arriva una prestazione indegna come quella dello Stadium".

Juve, i tifosi rispondono a Gramellini: 'I giocatori remano contro Motta'

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione tra i suoi follower sul web: "I giocatori non vogliono più Motta, mi sembra chiaro e lampante. Gli remano contro ma la società è inesistente" sostiene un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Squadra senza testa che ha giocato nel modo più consono alle caratteristiche dell'avversario. Fragorosa caduta tecnica, tattica e motivazionale e qui paga esclusivamente il mister".