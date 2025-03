Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà la Juventus avrebbe intenzione di continuare il proprio percorso fino al termine della stagione con Thiago Motta.

Pedullà ha poi spiegato per quali ragioni sia Roberto Mancini che Igor Tudor sarebbero due nomi poco probabili per un eventuale cambio lampo sulla panchina dei piemontesi.

Pedullà: 'Fino alla partita col Genoa non succederà nulla con Motta'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha voluto dire la propria opinione su Youtube sulle voci che vorrebbero Thiago Motta a rischio esonero: "Non mi risulta che l'italo brasiliano sia in bilico.

Cioè vale quello che è stato detto in questi giorni, ovvero che la classifica e il rendimento della stagione è brutto, che non c'è stato ritorno in base a quanto è stato speso, che non c'è alcun tipo di soddisfazione ma fino al Genoa, salvo cataclismi, non succederà nulla. L'idea della Juventus è quella di arrivare viva fino in fondo con lo stesso allenatore. Questa è l'idea e l'unica strategia".

In merito ai tanti nomi che stanno circolando attorno alla Juventus per l'eventuale post Thiago Motta Pedullà ha detto: "Parto da Roberto Mancini perché è un profilo che è stato segnalato in orbita Juve, addirittura con un incontro che non c'è stato, né è stato programmato, né era stato programmato durante la sosta, ma c'è stato l'intermediario che ha suggerito questo nome e la cosa è rimasta lì.

Teniamo conto che Mancini non allena da 6-7 anni una squadra di club. Teniamo conto che Mancini in corsa non può entrare, o meglio non accetterebbe di entrare per 2-3 mesi, anche perché poi questa è una stagione particolare, c'è il mondiale per club che diventa una tagliola e teniamo conto che Mancini viaggia in top class. Mancini ti chiede se ti va bene 6-7 milioni di ingaggio.

Quindi il marchigiano se tornasse, lo farebbe solo dalla porta principale per fare almeno due anni di contratto e alle cifre giuste".

Pedullà ha concluso: "Tudor è reduce da un periodo non positivo della sua carriera, perché è brutto che ogni volta tu hai la possibilità di ripartire, duri poco oppure vai via per problematiche interne, perché litighi, perché imponi il tuo volere o escludi certi calciatori come accaduto alla Lazio.

Per me questo non esiste, nel senso che un allenatore deve anche pensare di essere un ospite all'interno di una proprietà che ti paga. Ora Tudor è un nome che l'Atalanta ha valutato per la prossima stagione, è un nome che può entrare in un circuito di altre società, è un nome che ti chiede un biennale. Dico questo perché ricordo cosa disse a De Laurentiis in quell'inverno importante che poi portò il presidente del Napoli a prendere Mazzarri al suo posto".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Ho il terrore che riconfermino Motta'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione tra i tifosi della Juventus: "Ho sempre più il terrore che riconfermeranno Motta per davvero", scrive un utente su Youtube.

Un altro, sulla linea d'onda del giornalista, aggiunge: "Si parla tanto di allenatori alla Juventus, traghettatori, etc, ma a mio modesto avviso l'attuale trainer bianconero rimarrà fino a fine torneo".