La candidatura di Roberto Mancini come prossimo allenatore della Juventus sta scatenando le proteste dei tifosi bianconeri sul web. Non a caso sul social X e in pochissime ore, l'hashtag #ManciniOut è diventato uno dei trend più caldi in Italia. Una bocciatura netta che devirerebbe in primis dal passato del tecnico marchigiano vissuto nell'Inter.

Juventus, il nome di Mancini scatena la rabbia dei tifosi e sui social diventa un trend l'hashtag #ManciniOut

Sono ore di fermento alla Continassa, centro sportivo della Juventus, dove i massimi dirigenti starebbero progettando le strategie da mettere in atto con la direzione tecnica del club.

Da quanto filtra, Thiago Motta dovrebbe restare sulla panchina della formazione piemontese fino al termine della gara col Genoa per poi essere esonerato e sostituto con Roberto Mancini. Un nome importante per curriculum e trofei vinti ma che sta letteralmente scatenando una sommossa sui social da parte di una nutrita componente di tifosi bianconeri. Il tecnico marchigiano verrebbe visto innanzitutto come un profilo non all'altezza della Vecchia Signora, soprattutto considerando le ultime avventure nei club con cui ha militato. In secondo luogo poi, Mancini sarebbe ancora ricordato da larga fetta dei supporter della Juventus come un nome legato all'Inter, squadra con la quale il marchigiano vinse 3 scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane.

Per tali ragioni su X sta già spopolando l'hashtag #ManciniOut, un motto che ha visto colpire praticamente tutti gli ultimi allenatori che si sono seduti sulla panchina della squadra bianconera.

Juventus, i tifosi si schierano contro Mancini: 'Se dovesse arrivare sarà guerra mediatica al club senza respiro'

Come già accennato, l'hashtag #ManciniOut è in tendenza in Italia già da diverse ore e moltissimi tifosi della Juventus lo stanno alimentando con i loro messaggi.

Un utente su X scrive ad esempio: "Se la Juventus dovesse decidere di ingaggiare #ManciniOut sarà guerra mediatica senza respiro. Comincerà una campagna di dissenso mai vista nella storia della società. Spero siano più furbi che interisti. A partire da Elkann". Un altro poi aggiunge: "Mancini? No grazie. #ManciniOut alla Juve sarebbe l’ennesima presa in giro dopo Motta.

Pensare ad un altro personaggio di casa Inter è roba da ricovero. Uno che ci ha lasciati fuori dal Mondiale e non ha avuto neanche il coraggio di dimettersi. Riportiamo un po’ di DNA bianconero per favore".

Infine un tifoso tuona: "Una barzelletta. #ManciniOut sarebbe l’ennesima scelta folle di una società allo sbando. Una decisione destinata a fallire entro i prossimi 6 mesi, quando ci troveremo a dover ricominciare di nuovo tutto da capo".