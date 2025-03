Nelle scorse ore il giornalista Giovanni Capuano ha dedicato un messaggio sul proprio account X alla gestione piuttosto complicata della Juventus con il caso Dusan Vlahovic. Lo stesso Capuano ha poi scritto di Thiago Motta e dei rischi esonero che correrebbe.

Capuano avverte: 'La gestione di Vlahovic rischia di essere un clamoroso autogol da parte del club bianconero'

Il giornalista Giovanni Capuano ha scritto un messaggio sul proprio account X analizzando uno dei casi più spinosi alla Juventus in questa stagione: "La gestione di Vlahovic rischia di essere un clamoroso autogol per il bilancio della Juventus.

Il serbo è stato marginalizzato da Thiago Motta, che fa giocare un calciatore del Psg ma così facendo toglie valore a un asset che in estate dovrà essere necessariamente ceduto a causa della sua situazione contrattuale".

Capuano rimanendo in tema Juventus ma spostandosi su un altro argomento molto caldo in questi giorni alla Continassa, ovvero il futuro del tecnico, ha scritto: "La panchina di Thiago Motta resta bollente anche se pubblicamente è stato confermato fino alla fine della stagione. La Juventus continua a riflettere anche su un cambio immediato, con soluzione più ad ampio respiro o per traghettare la squadra fino a giugno. Ieri Giuntoli ha visto Scanavino che oggi ha in programma un incontro con Elkann per riferire sia della semestrale positiva che dell'andamento negativo in campo".

Proprio in merito a questo, i nomi papabili che sarebbero stati contattati dal club piemontese risulterebbero essere quelli di Roberto Mancini e di Igor Tudor. Entrambi avrebbero però declinato l'offerta della vecchia signora, in quanto vorrebbero essere sicuri di un almeno biennale.

Capuano concentrandosi sul Calciomercato, ha infine scritto di un nome circolato in orbita Juve in queste settimane: "Mezza Europa in fila per Osimhen, anche il Barcellona si è iscritto alla corsa per l'attaccante nigeriano che ha una clausola da 75 milioni di euro valida solo per l'estero.

Nessuna chance di scambio con la Juventus che ha sparato alto per Gatti. Il Napoli si è orientato altrove per cercare un difensore e in ogni caso le due operazioni sarebbero separate".

I tifosi della Juventus rispondono a Capuano: 'Vlahovic rischia di svalutarsi più giocando che stando in panchina'

Le parole di Capuano, specie quelle su Vlahovic, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus sul web: "Al 30 giugno 2024, il valore netto a bilancio di Dusan Vlahovic per la Juventus era di 39 milioni di euro.

A gennaio 2025, questo valore è sceso a circa 29,33 milioni di euro. Venderlo a qualsiasi cifra superiore implicherebbe una plusvalenza", specifica un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Il problema è che per quello che stava restituendo il campo, Vlahovic si stava deprezzando di più giocando che stando in panchina. Almeno così lascia il dubbio che sappia ancora fare qualcosa".