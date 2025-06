Sta per alzarsi il sipario sul Mondiale per Club 2025 nella sua nuova formula che avrà come location inedita gli Stati Uniti d’America: si parte il prossimo 15 giugno con il match inaugurale tra Al Ahli - Inter Miami. Una parte del tifo italiano, sponda nerazzurra, è ovviamente focalizzato sul girone E: l’Inter auspica il riscatto dopo le delusioni del recente finale di stagione e, per avanzare nella competizione, dovrà vedersela con River Plate, Urawa Red Diamonds e Monterrey. Tre sfide da non sottovalutare; non solo per il valore degli avversari ma anche per il peso delle ambizioni sportive che, al di là del confronto tecnico, può fare la differenza.

Per la squadra di Cristian Chivu [VIDEO], in una competizione ufficiale, si tratta di incroci inediti: mai in una partita ufficiale l’Inter ha affrontato River Plate, Monterrey e Urawa. Per trovare dei precedenti bisogna quindi riavvolgere il nastro e scavare nella storia dei rispettivi club.

Inter - Monterrey, i nerazzurri inaugurano a Los Angeles il Mondiale per Club 2025: i precedenti con Los Rayados

Si parte dall’esordio; l’Inter romperà il ghiaccio con il Mondiale per Club 2025 affrontando il Monterrey il prossimo 18 giugno a Los Angeles. Nella squadra del campionato messicano spicca un nome fra tutti: Sergio Ramos. L’allenatore attuale è Domènec Torrent; ex vice di Guardiola in quasi tutte le esperienze in panchina del tecnico iberico tra Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City.

Ma quali sono i precedenti tra i nerazzurri e ‘Los Rayados’?

Come anticipato, nessuno scontro tra le due squadre in una competizione ufficiale; l’unico precedente tra Inter e Monterrey risale al 1994 in una partita amichevole. I nerazzurri raggiunsero il Messico per partecipare alla Coppa Tecate che includeva anche il Chivas e, nella sfida con i prossimi avversari al Mondiale per Club 2025, gli uomini allora guidati da Gianpiero Marini si imposero con una vittoria di misura per 1-0, rete siglata da Igor Shalimov.

Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club 2025: i nerazzurri vittoriosi nell’unico precedente

Manca all’appello dei precedenti in una partita ufficiale anche la seconda partita del girone E al Mondiale per Club 2025: Inter - Urawa Red Diamonds.

Uno dei club più vincenti del campionato giapponese, una vera e propria istituzione nipponica in termini sportivi. 2 i giocatori più rappresentativi: Samuel Gustafson e Shusaku Nishikawa. Il primo (centrocampista classe 1995) è una vecchia conoscenza del campionato italiano: dal 2016 al 2018 ha giocato con la maglia del Torino per poi passare l’anno successivo in prestito al Perugia e poi, fino al 2021, alla Cremonese. Il secondo (portiere classe 1986) è considerato una vera e propria icona in quel di Saitama. Nishikawa è il fedelissimo della formazione nipponica; in rosa dal 2014 e con oltre 300 presenze all’attivo.

Tra Inter e Urawa Red Diamonds - prossime avversarie al Mondiale per Club 2025 (21 giugno a Seattle) - solo un precedente ma anche in questo caso non in una partita ufficiale.

Era il 2004, i nerazzurri presero parte ad un torneo amichevole (Saitama City Cup) e trionfarono sui nipponici per 1-0, gol di Lamouchi.

River Plate, l’unico incrocio 64 anni fa e pareggio firmato Mario Corso

Forse è la partita più suggestiva, per certi versi romantica; Inter e River Plate si sfideranno al Mondiale per Club 2025 per la terza sfida del girone E il prossimo 26 giugno. L’allenatore attuale de ‘Los Millonarios’ è Gallardo; un grande ritorno per uno dei tecnici più amati dai sostenitori del club. La sua guida ha riportato in patria alcuni dei fedelissimi (Martinez Quarta, Pezzella, Driussi) e ovviamente spicca il gioiello classe 2007 che sta letteralmente facendo impazzire le big d’Europa: Franco Mastantuono.

Per quanto possa sembrare strano, non esistono precedenti ufficiali tra Inter e River Plate. A differenza delle altre squadre presenti nel girone dei nerazzurri al prossimo Mondiale per Club [VIDEO], per trovare l’ultimo incrocio con il club argentino bisogna navigare piuttosto indietro nel tempo. Sono passati 64 anni, era il 1961 e ovviamente si trattava di un’amichevole giocata a Milano. Il tabellino recita 1-1, rete di Corso per l’Inter nel primo tempo ma arrivò poi il pareggio del River Plate con la firma di Moacyr su calcio di punizione.