Ancora qualche tassello da sistemare per la Juventus di Luciano Spalletti che, a oggi, risulta tra le vere protagoniste di questa finestra di calciomercato: la nuova idea per il centrocampo porta il nome di Youssouf Fofana, ai margini del Milan e dunque in uscita. Per nulla chiuso il capitolo portiere: Michele Di Gregorio è sempre più chiacchierato in ottica cessione e la suggestione delle ultime ore coinvolge un possibile ritorno al Monza, club che di fatto lo ha lanciato prima del trasferimento in bianconero.

Idea Fofana per il centrocampo: un jolly in mediana per Luciano Spalletti

Stando a quanto racconta Gianluca Di Marzio, il classe ‘99 sarebbe fuori dal progetto del Milan di Amorim; circostanza che starebbe incuriosendo la dirigenza juventina per un possibile assalto per rimpolpare il centrocampo in vista della Serie A 2026-2027 ormai alle porte. Tutto tace sul fronte economico e discorsi ancora ipotetici data l’assenza di contatti, per il momento, tra Milan e Juventus.

Dopo 2 stagioni scandite più da bassi che da alti, Fofana potrebbe dunque lasciare il Milan e tentare il rilancio a Torino, sponda bianconera. Dal punto di vista tattico potrebbe garantire grande versatilità per Luciano Spalletti: in rossonero ha giocato sia da mezzala con un centrocampo a 3 che da incontrista con soli due uomini in mediana.

Al di là del giudizio sulle performance, da Fonseca ad Allegri (passando per Coincençao), è stato quasi sempre tra le prime scelte in termini di formazione. Per il tecnico dei bianconeri potrebbe dunque risultare interessate l’utilizzo del francese tanto in ottica inserimenti offensivi quanto in una porzione di campo più difensiva e attendista.

Michele Di Gregorio può ripartire da Monza: il portiere della Juventus medita l’addio

Capitolo difesa dei pali: permangono le incertezze su Michele Di Gregorio, sempre più beccato dai tifosi per errori tecnici risalenti allo scorso campionato e alle amichevoli recenti. Mettendo da parte la lista dei possibili nuovi innesti - da Suzuki (che pare definitivamente sfumato) a Vicario - il focus è in queste ore sulla possibile nuova destinazione del portiere bianconero.

La suggestione del momento è il possibile ritorno a Monza dove ha giocato dal 2020 al 2024 accumulando ben 134 presenze e trovando l’apice delle sue performance approdando poi, per l’appunto, alla Juventus. Sarebbe un affare clamoroso per il club neopromosso ma che per ora sarebbe ascrivibile solo al novero delle idee; nessuna trattativa in corso tra la società brianzola e quella torinese.