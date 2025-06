Juventus molto attiva sul fronte calciomercato sia in entrata che in uscita. Per il centrocampo si registra un interesse per Florentino Luis del Benfica, accostato anche al Napoli mentre il Bologna ha messo nel mirino Perin in caso di addio da parte di Skorupski.

Juve-Bologna: idea Perin per sostituire Skorupski

Mattia Perin è sicuramente uno degli elementi cardine dello spogliatoio della Juventus. Nonostante un minutaggio non elevato, l'estremo difensore italiano si è sempre fatto trovare pronto nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa: nonostante la sua presenza importante come uomo che fa gruppo, il suo futuro potrebbe essere altrove.

Infatti, secondo le ultime notizie di calciomercato, il Bologna starebbe valutando la sua candidatura come eventuale erede di Lukasz Skorupski che piace a diverse società europee. In caso di addio del portiere della nazionale polacca, il club rossoblù potrebbe provare ad intavolare una trattativa con la Juventus per Perin: l'ex Genoa, tuttavia, non è il solo candidato alla porta felsinea visti i sondaggi effettuati anche per Provedel e soprattutto per Terracciano che Italiano ha già allenato durante la sua esperienza sulla panchna del Fiorentina.

Molto dipenderà dalla volontà della Juventus di cedere un pilastro dello spogliatoio come Perin ma soprattutto conterà la volontà del portiere che, in diverse occasioni, ha ribadito la voglia di continuare con la maglia bianconera.

Interesse per Florentino: anche il Napoli sul centrocampista del Benfica

La Juventus lavora anche sul fronte acquisti con l'obiettivo di migliorare l'organico ed in particolare il centrocampo: oltre al sogno Tonali e ad un apprezzamento nei confronti di Davide Frattesi in uscita dall'Inter, il club bianconero lavora su più fronti e monitora diversi centrocampisti tra cui Florentino Luis, portoghese classe '99 in forza al Benfica.

Dopo ottime stagioni con le "Aquile" lusitane, il 25enne potrebbe lasciare il Portogallo per provare una nuova esperienza in una big europea e a mettersi in mostra anche a livello internazionale. La Juve sta osservando la situazione ma deve fare i conti con l'interesse del Napoli che, dopo la conferma di Antonio Conte, si sta muovendo con grande attenzione sul fronte acquisti.

I partenopei sono alla ricerca di un forte centrocampista vista la possibile partenza di Anguissa: con la cessione del camerunense avrebbero nelle mani la liquidità necessaria per accontentare il Benfica che chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro.

Per avanzare una proposta concreta, la Vecchia Signora deve prima effettuare qualche cessione come quella di Douglas Luiz che piace in Premier League inglese.

Florentino rappresenterebbe un buon colpo per rinforzare la mediana. Forte fisicamente, è un giocatore valido anche dal punto di vista tecnico, ma soprattutto molto duttile. Infatti, il classe '99 può ricoprire sia il ruolo di 'diga' davanti alla difesa, di playmaker in un centrocampo a tre e all'occorrenza quello di mezz'ala.