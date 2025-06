La stagione del Crotone si è conclusa con un dignitoso quarto posto nel Girone C di Lega Pro, frutto di un cammino costante ma non sufficiente per raggiungere la promozione. I calabresi hanno terminato la loro corsa ai playoff nei quarti di finale, eliminati da un solido Vicenza. Un epilogo amaro che, comunque, non cancella quanto di buono costruito nel corso dell’anno. È già tempo di pensare al futuro: il primo passo sarà salutare due protagonisti importanti della stagione: Alessio Guerini e Jonathan Silva, che faranno ritorno rispettivamente all’Atalanta e al Torino al termine del loro prestito.

Alessio Guerini, equilibrio e disciplina

Alessio Guerini, difensore classe 2004, ha chiuso la sua esperienza a Crotone con 27 presenze in campionato. Nonostante non abbia trovato la via del gol, ha fornito un assist e si è distinto per la sua presenza costante in campo: il 71% delle partite lo ha visto partire da titolare, giocando complessivamente il 69% dei minuti totali. Guerini ha garantito equilibrio e ordine in mezzo al campo, ma anche una certa aggressività: sono 8 le ammonizioni raccolte, segno di un temperamento grintoso. La sua partecipazione diretta ai gol è stata modesta (solo il 2%), ma il suo contributo tattico è stato fondamentale per lo sviluppo del gioco rossoblù. Il ritorno all’Atalanta rappresenta una nuova tappa di crescita per un giocatore che ha ancora margini di miglioramento.

Jonathan Silva, brillantezza e qualità sulla fascia

Jonathan Silva, invece, ha avuto un impatto più rilevante nella manovra del Crotone. L’esterno mancino brasiliano, in prestito dal Torino, ha disputato 31 partite in Serie C, realizzando 4 gol e servendo ben 9 assist. La sua partecipazione diretta al 21% delle reti segnate dalla squadra è indicativa del suo ruolo chiave nel reparto avanzato. Pur partendo titolare nel 68% delle occasioni e giocando il 66% dei minuti disponibili, Silva ha saputo lasciare il segno ogni volta che è stato chiamato in causa. Con 7 ammonizioni ma nessuna espulsione, ha mostrato una buona tenuta disciplinare. La sua qualità nel cross e nell’uno contro uno ha rappresentato un’arma preziosa per il Crotone, che ora dovrà fare a meno del suo estro sulla fascia sinistra.

Crotone, un vuoto da colmare sulle corsie esterne

Con la fine dei prestiti di Guerini e Silva, il Crotone si ritrova a dover affrontare un doppio addio pesante. Il reparto laterale sarà particolarmente colpito, con la perdita di un terzino destro ordinato e combattivo come Guerini e di un esterno sinistro offensivo e creativo come Silva. La dirigenza rossoblù dovrà intervenire sul mercato per garantire al tecnico nuove soluzioni sulle corsie esterne. Il profilo ideale dovrà unire due qualità importanti, la freschezza atletica e l'intelligenza tattica, per garantire continuità rispetto al lavoro svolto quest’anno. L'obiettivo sarà costruire una rosa in grado di alzare ulteriormente l’asticella, per competere fino in fondo per la promozione nella stagione 2025-2026.