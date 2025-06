C’è tempo fino a venerdì 6 giugno per tutte le società per perfezionare le iscrizioni al campionato di Serie C 2025-2026, ma l’atmosfera è tutt’altro che serena. Diverse società sono in difficoltà e il rischio di defezioni last minute è reale. Le prossime ore saranno decisive e potrebbero riservare sorprese clamorose, con alcuni club sull’orlo dell’esclusione. A lanciare l’allarme è anche Nicola Binda, firma autorevole de La Gazzetta dello Sport, che sui social ha fotografato una situazione complessa, sottolineando come non sia più possibile rimandare un intervento strutturale.

Preoccupazione tra i club, l’allarme di Binda

A pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni, l’aria è carica di tensione. Il giornalista Nicola Binda ha utilizzato i social per esprimere tutta la sua preoccupazione. In particolare in un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale Facebook nella mattinata di questo lunedì 2 giugno ha scritto: "Tante società stanno facendo fatica a iscriversi. Salti mortali, sforzi economici, peripezie: venerdì scade il termine, c’è preoccupazione. Brutto segnale per il nostro calcio, bisogna fare qualcosa, prima che sia troppo tardi".

La Lega Pro spera di poter evitare nuovi casi come quelli accaduti a stagione in corso con Taranto e Turris per non minare nuovamente la regolarità del torneo.

Il futuro della Lega Pro e la necessità di una riforma

La crisi economica dei club di Serie C non è certo una novità. L’incertezza attuale riapre il dibattito su una possiby riforma profonda del sistema, ormai considerata indispensabile da più parti. Serve un campionato più sostenibile (forse con un numero inferiore di club complessivi), con regole chiare e criteri economici più stringenti. La Serie C è la base del calcio italiano, ma senza un intervento deciso rischia di diventare un campo minato.

Il 6 giugno non sarà solo una data formale di scadenza: potrebbe diventare un simbolo di cambiamento o l’ennesima occasione mancata.

Intanto si disputa la finale playoff

Mentre si attende l’elenco definitivo delle squadre iscritte alla prossima stagione, il calcio giocato non si ferma.

Questa sera, 2 giugno alle 21:15 allo stadio Liberati di Terni, si disputa la finale di andata dei playoff di Serie C tra Ternana e Pescara.

Il match di ritorno, alla stessa ora, è fissato per il 7 giugno a campi invertiti all'Adriatico di Pescara, con la promozione in Serie B in palio.