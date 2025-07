Sembrava tutto pronto per il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray, con un’offerta da 75 milioni di euro e i dettagli ormai vicini alla definizione. Ma nelle ultime ore, la trattativa avrebbe subito una brusca battuta d’arresto. I dubbi sulla solidità finanziaria dell’operazione, sarebbero la base di uno stop improvviso che potrebbe rimettere in gioco una protagonista inattesa: la Juventus.

Il Napoli frena nella trattativa col Galatasaray per Osimhen, la Juve spera

La trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen, che sembrava ormai prossima alla fumata bianca, ha subito una brusca frenata.

La dirigenza partenopea avrebbe infatti deciso di congelare il negoziato a causa della mancata ricezione di adeguate garanzie bancarie da parte del club turco. Il nodo riguarda l'esborso da 75 milioni di euro che il Galatasaray si era detto disposto a mettere sul piatto per assicurarsi le prestazioni del centravanti nigeriano. Una cifra importante, che però, senza tutele economiche adeguate, ha spinto Aurelio De Laurentiis a tirare il freno.

Lo scenario che si era delineato nelle ultime settimane, con il Galatasaray in pole per l'acquisto di Osimhen, potrebbe quindi cambiare radicalmente. E in questo nuovo contesto potrebbe tornare sorprendentemente in corsa la Juventus. Il club bianconero, che sembrava ormai tagliato fuori dalla corsa all’attaccante per motivi principalmente economici, potrebbe approfittare della situazione di stallo per rientrare in gioco.

Juve, per Osimhen è una trattativa non semplice

Certo, i problemi economici restano: l’acquisto di Osimhen rappresenterebbe comunque un’operazione onerosa, difficilmente sostenibile senza cessioni eccellenti o formule particolari. Ma la Juventus potrebbe provare a far leva su un aspetto chiave: il contratto dell’attaccante nigeriano è in scadenza nel giugno 2026.

Proprio questa situazione potrebbe indebolire la posizione contrattuale del Napoli, dando alla Vecchia signora un margine di manovra per chiedere uno sconto. De Laurentiis, da sempre noto per la sua fermezza nelle trattative, si troverebbe di fronte al dilemma se monetizzare subito pur a cifre inferiori rispetto alle attese, o rischiare di perdere l’attaccante a parametro zero fra un anno.

Inoltre rinforzare una diretta rivale, quale la Juve, non renderebbe certamente contento un allenatore ambizioso come Antonio Conte.

Osimhen, dal canto suo, sarebbe attratto dall’idea di rimanere in Serie A e sposare un progetto competitivo come quello bianconero. Tudor lo metterebbe al centro del suo attacco e punterebbe tutto sulla sua capacità di attaccare la profondità e di sfiancare gli avversari.