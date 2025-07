Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su Youtube da Alfredo Pedullà, lo Sporting Lisbona sarebbe disponibile a formula una proposta alla Juventus per Alberto Costa, terzino portoghese arrivato a Torino lo scorso anno.

Pedullà: 'Confermo che lo Sporting Lisbona ha dato la sua disponibilità a fare un'offerta per Alberto Costa'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus e di un calciatore bianconero che sarebbe finito nel mirino di un club lusitano: "Confermo la notizia sul gradimento e anche sulla disponibilità a fare un'offerta da parte dello Sporting Lisbona per Alberto Costa, il terzino portoghese che la Juventus ha preso la scorsa estate per 12 milioni.

Il fluidificante ha avuto un inserimento complicato, come è normale che sia all'interno di una stagione difficile, ma secondo me ha fatto bene durante il mondiale per club. Ha grandi apprezzamenti, soprattutto in Portogallo, vediamo quindi come la Juventus si regolerà sui 20 milioni, bonus compresi, accennati dallo Sporting. Significa che comunque, se i bianconeri vogliono, possono fare una plusvalenza, decidendo poi dove far giocare Cambiaso, se a destra o a sinistra. Queste però sono cose tattiche che non competono a me".

Pedullà ha proseguito: "Magari con i soldi incassati da Costa la Juve può prendere un esterno. C'è sempre in piedi il discorso Conceicao, cosi come è sempre in piedi il discorso legato a Kolo Muani con il PSG.

Oltre a questo c'è in ballo il tema Nico Gonzalez che la Juve vorrebbe cedere, vedremo se accadrà. Su Sancho posso ribadire che ci sono stati dei contatti diretti oggi".

Il giornalista ha infine concluso: "Su Dodò ci sono stati titoli di giornali che lo accostavano all'Inter, poi al Milan e alla Juve. Il calciatore piace a tutti, piaceva anche al Barcellona. Per me è un grande interprete del suo ruolo e la valutazione della Fiorentina oggi è di 30 milioni più bonus. Detto questo, al momento la società toscana il terzino sul mercato non lo vuole mettere, pur avendo un contratto in scadenza tra qualche anno e pur non essendoci un accordi sul rinnovo. Quindi parliamo del nulla. La verità su Dodò attualmente è questa, quindi non c'è da parte della Fiorentina la volontà di sedersi al tavolo della trattativa cosi come del brasiliano, che non ha mai chiesto di andar via".

Juve, il punto su Alberto Costa

Alberto Costa, classe 2003, è un terzino destro portoghese acquistato dalla Juventus dal Vitória Guimarães con un contratto fino a giugno 2029.

Alto 186 cm, unisce forza fisica e abilità tecniche che lo rendono un difensore “completo”, capace di interpretare efficacemente sia le fasi difensive che offensive. Il lusitano, non ha avuto un buon impatto a Torino con Thiago Motta ma sotto la guida di Tudor è sembrato più sicuro di se e quindi in netta crescita.