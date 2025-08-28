Gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero regalare qualche volto nuovo al tecnico del Crotone, Emilio Longo. La società starebbe lavorando all'acquisto del difensore Paolo Frascatore, terzino sinistro dell'Avellino. Allo stesso tempo il Crotone dovrà cercare di trattenere i suoi calciatori più rappresentativi, in particolare l'Union Brescia corteggerebbe il capitano Guido Gomez.

Crotone, un rinforzi di esperienza in difesa

Nella gara contro il Benevento, il Crotone ha dovuto fronteggiare diverse assenze: quelle per squalifica di Andreoni e Armini e l'infortunio subito a pochi minuti dalla gara da Di Pasquale.

Il Crotone potrebbe ora aggiungere esperienza al reparto difensore con l'acquisto del terzino Paolo Frascatore, in uscita dall'Avellino e seguito dai rossoblù da diverse settimane. Il suo arrivo non sarebbe legato alla partenza di qualcuno dei calciatori già presenti nella rosa.

Nella scorsa stagione il difensore ha totalizzato 26 presenze con 2 gol nell'Avellino guidato da mister Biancolino, squadra che ha vinto il campionato di Serie C, nello stesso girone C del Crotone.

Gomez pezzo pregiato, difficilmente potrà partire

Come accaduto nelle precedenti sessioni di calciomercato, anche questa estate il Crotone deve fare i conti con le attenzioni dei club rivolte al suo capitano, l'attaccante Guido Gomez.

Andato in gol contro il Benevento nell'1-2 dell'Ezio Scida della prima giornata, il calciatore sarebbe seguito nelle ultime ore dall'Union Brescia. Il capitano, che ha rinnovato il contratto con i calabresi nei mesi scorsi, difficilmente partirà: sia per una mancanza di tempo nel poter reperire un giusto sostituto, ma anche per la presenza di calciatori non in condizione ottimale nel reparto, uno di questo Marco Tumminello, ritornato in campo dopo diverse settimane nell'ultima gara di campionato.

Crotone, le altre possibili operazioni

Chi non sembra più far parte del "progetto Crotone" è l'esterno offensivo Federico Ricci. Il calciatore, impiegato in maniera discontinua lo scorso anno, sembra destinato a lasciare la città.

Per lui l'ipotesi è una cessione a titolo definitivo al Siracusa.

Non sembra rientrare nei piani del club neanche il portiere Francesco D'Alterio. Il giovane, titolare dello scorso campionato, dovrebbe proseguire la sua carriera in un'altra squadra, probabilmente con la formula del prestito.

Il Crotone dovrà inoltre valutare la riconferma del portiere Andrea Sala, al momento in squadra ma relegato in panchina visto che il titolare al momento è il neo arrivato Davide Merelli.