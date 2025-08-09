Il Crotone continua a lavorare in ottica calciomercato. La formazione rossoblù, secondo quanto riportato da Telenostra.tv sarebbe vicina all'acquisto del difensore Paolo Frascatore dell'Avellino. I rossoblù avrebbero invece abbandonato la pista Michele D'Ausilio per l'attacco con il calciatore pronto a lasciare gli Irpini per trasferirsi al Catania. I calabresi hanno invece concluso l'operazione di acquisto con la Roma del centrocampista offensivo Fabrizio Marazzotti, frutto del settore Primavera.

Crotone, Frascatore idea per la difesa

Già accostato al Crotone nel mese di luglio, il difensore Paolo Frascatore potrebbe arrivare in Calabria per vestire la casacca rossoblù.

Il calciatore, classe 1992, può ricoprire sia il ruolo di centrale e sia quello di terzino sinistro. Nella stagione precedente, che ha visto l'Avellino vincere il Girone C di Lega Pro, Paolo Frascatore ha disputato 26 presenze con 2 reti, per un totale di 1.847 minuti, dando una mano importante alla formazione di mister Biancolino. Ora la possibilità di cambiare squadra, rimanendo nel Girone C, con il Crotone che sarebbe interessato al suo profilo per fornire ancora più esperienza alla retroguardia.

Il Crotone abbandona la pista D'Ausilio

Stando a quanto trapelato da Avellino il Crotone si sarebbe defilato dalla corsa all'attaccante Michele D'Ausilio. Il calciatore biancoverde, autore di ben 14 assist nel precedente campionato, dovrebbe diventare nei prossimi giorni un nuovo rinforzo della rosa di Mimmo Toscano al Catania.

Il Crotone era stato accostato al calciatore nel mese di luglio, in particolare Michele D'Ausilio sembrava un'idea concreata per gli squali in caso di cessione di Marco Tumminello al Benevento. La trattativa tra Tumminello e i Sanniti è però sfumata ad un passo dalla firma e il Crotone avrebbe deciso di valutare altri profili effettuando scelte differenti.

Un giovane di prospettiva per i calabresi

Chi vestirà la maglia del Crotone è invece Fabrizio Marazzotti, centrocampista e attaccante aggiunto della Primavera della Roma. Il ragazzo saluterà la Capitale diventando un calciatore del Crotone con un contratto triennale. L'operazione dovrebbe prevedere un diritto in favore della Roma che dovrebbe incassare il 30% su una futura rivendita del ragazzo.

Fabrizio Marazzotti andrà così ad aggiungersi all'acquisto di Enrico Piovanello, attaccante esterno arrivato nelle scorse ore ufficialmente al Crotone con prestito legato ad un obbligo di riscatto dalla Juve Stabia. Nelle prossime ore il Crotone potrebbe anche valutare alcune cessioni. I rossoblù avrebbero ricevuto alcune offerte da club di Serie C per Nicolò Armini, Andrea Sala e Federico Ricci.