Nelle ultime ore la Juventus ha intensificato il pressing su Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille diventato in queste ore l’obiettivo principale per rinforzare la corsia destra.

Il talento kosovaro, reduce da stagioni importanti in Ligue 1, è considerato il profilo ideale per dare imprevedibilità e qualità negli ultimi trenta metri, per questo la società ha già trovato un accordo con l'entourage: contratto fino al 2030 a 2,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Il Lille chiede circa 20 milioni di euro ma non può tirare troppo sul prezzo considerato che tra un anno il calciatore sarà libero a parametro zero, ecco che la Juventus avrebbe già pronta un'offerta da 15 milioni di euro più bonus per arrivare a 18.

Per chiudere l'affare, dovrà però essere ceduto Nico Gonzalez, sempre nel mirino dell'Atletico Madrid.

Sarà decisiva l'uscita di Nico Gonzalez

Tra un anno ci saranno i Mondiali e l'esterno ex Fiorentina non ha intenzione di arrivarci dopo una stagione giocata in penombra e ai margini, per questo starebbe spingendo per trasferirsi all'Atletico Madrid.

Al riguardo, la Juventus vorrebbe almeno 25 milioni di euro, magari attraverso un prestito con obbligo di riscatto, mentre gli spagnoli si sono sin qui fermati al prestito oneroso ma con semplice diritto di riscatto

Il Nottingham Forest è pronto al rilancio per Savona

Un altro calciatore che potrebbe presto lasciare Torino è Nicolò Savona: nelle scorse ore il Nottingham Forest ha presentato un'offerta da 12 milioni di euro che sarebbe però stata respinta.

Il dg Comolli vuole infatti che si raggiunga quanto meno quota 18 milioni, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita da almeno il 10-15%.

La Juventus ha già ceduto Douglas Luiz per circa 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, stessa sorte per Weah (18 milioni circa compresi i bonus) e Djalò, passato al Besiktas per 4,5 milioni di euro. Anche Arthur ha salutato in prestito, ecco che se davvero il club dovesse riuscire a finalizzare le operazioni Savona e Nico Gonzalez avrebbe la forza per mettere a segno gli ultimi due colpi di mercato prefissati a inizio mese.

Edon Zhegrova dal Lille e Kolo Muani dal Psg. In merito a quest'ultimo, nella giornata di ieri i bianconeri hanno raggiunto un accordo con i francesi sulla base di 60 milioni circa tra prestito e obbligo di riscatto. Le due società stanno al momento discutendo delle condizioni dell'obbligo, dopo l'affare diventerà ufficiale.