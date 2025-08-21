Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate su X dal giornalista Alfredo Pedullà, il Paris Saint-Germain starebbe alzando le richieste per Randal Kolo Muani, costringendo così la Juventus a valutare altri profili per il ruolo di centravanti. Nicolas Jackson del Chelsea e Loïs Openda del Lipsia sarebbero due dei nomi finiti nel mirino del direttore generale bianconero, Comolli.

Juventus, Pedullà: 'Il PSG ha alzato l'asticella per Kolo Muani, sondati dai bianconeri sia Nicolas Jackson che Openda'

L'obiettivo numero uno della Juventus per potenziare l'attacco si chiama Randal Kolo Muani, ma, dalle ultime indiscrezioni che circolano, la trattativa per il francese non sarebbe così semplice da portare a termine.

Le divergenze con il PSG a livello economico non sarebbero semplici da appianare per la Vecchia Signora che, di conseguenza, starebbe cominciando a guardarsi intorno. Il giornalista Alfredo Pedullà, in merito a questo, ha dato due nomi nuovi: "Il PSG ha alzato l’asticella per Kolo Muani, ma la Juventus conta di chiudere e insiste. Sondati Jackson e Openda".

Per quanto riguarda il primo, si tratta di un centravanti classe 2001 attualmente in forza al Chelsea. Di origini senegalesi, non sarebbe un profilo semplice da acquistare per i bianconeri, in quanto avrebbe una valutazione leggermente inferiore a quella di Kolo Muani, ma sempre molto alta: 50 milioni di euro.

Discorso simile varrebbe per Loïs Openda, bomber del Lipsia classe 2000, che potrebbe abbandonare il club tedesco per una somma vicina ai 50 milioni di euro.

Juve, la ricerca di un attaccante polivalente è la chiave del mercato bianconero

In tutto questo, ciò che accomuna Kolo Muani, Jackson e Openda è la capacità di ricoprire più ruoli sul fronte offensivo: tutti e tre possono giocare sia come prima punta sia come esterni di sinistra. Un ruolo già coperto da Kenan Yildiz, ma che la Juventus vorrebbe potenziare con un calciatore polivalente, che sappia sostituire il turco o semplicemente fargli tirare il fiato. In ogni caso, alla Continassa valuterebbero anche attaccanti di peso nel caso in cui Kolo Muani non arrivasse e tra questi è spuntato anche il nome di Jørgen Strand Larsen.

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Se non viene Kolo Muani mi tengo tutta la vita Vlahovic'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Se non arriva Kolo, mi tengo Vlahovic con tutti i suoi difetti. Più si avvicina il gong, maggiore è il rischio che venga quasi regalato: tanto vale tenerlo fino all’estate prossima e investire invece su Zhegrova, Molina e un mediano", scrive un utente su X. Un altro aggiunge: "Mi state dicendo che Comolli non riesce a riprendersi neppure Kolo Muani perché ha tirato troppo la corda fino a fine agosto credendosi più dritto degli altri!? Rischiamo di rimanere col cerino?".