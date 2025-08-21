Sono molti i calciatori della Juventus richiesti sul fronte calciomercato.

Tra questi c'è anche Lloyd Kelly, che potrebbe lasciare Torino già in questa finestra di mercato. Il classe 98 sarebbe finito nel mirino di alcuni club di Premier, in particolare del Crystal Palace che potrebbe presentare un'offerta da 20 milioni di euro circa per convincere la Vecchia Signora a cedere l'ex Newcastle.

Non solo il Sunderland, anche il Palace su Kelly

Dal suo arrivo in bianconero, il 26enne inglese ha offerto buone prestazioni e dimostrato una duttilità importante nel giocare in tutti i ruoli della retroguardia a tre utilizzata da mister Tudor.

Nonostante il riscatto avvenuto in estate dal Newcastle, l'avventura in bianconero di Kelly potrebbe già terminare. Stando agli ultimi rumors di mercato ci sarebbe un forte interesse da parte del Crystal Palace, che avrebbero intenzione di offrire 20 milioni di euro. Una cifra che potrebbe far vacillare il club bianconero nonostante Tudor schieri Kelly regolarmente titolare dalla fine dello scorso campionato.

Intanto, il club valuta eventuali alternative come Jakub Kiwior, ormai fuori dal progetto dell'Arsenal e valutato attorno ai 20 milioni di euro. Viva anche la pista Cresswell del Tolosa il cui cartellino si aggira attorno ai 15 milioni.

Continua il pressing per Zhegrova

La Juventus continua a lavorare anche sul fronte acquisti, con l'obiettivo di rinforzare l'attacco e la trequarti.

L'obiettivo principale per corroborare il pacchetto di fantasisti a disposizione di Tudor resta Edon Zhegrova, esterno kosovaro del Lille che già nelle precedenti sessioni di mercato era stato accostato alla Vecchia Signora. Stando alle ultime notizie di mercato, il club bianconero è in forte pressing per il classe 99 che non ha rinnovato il proprio contratto con i francesi mosso dal desideroso di cambiare aria e di sposare un nuovo progetto.

La Juve avrebbe già trovato un accordo per il contratto del calciatore con un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro. C'è però da limare la distanza con il Lille vista l'offerta bianconera di 12-15 milioni che va a scontrarsi con la richiesta di 20 da parte del club francese.

Una svolta alla trattativa potrebbe esser rappresentata dalla cessione di Nico Gonzalez, seguito dall'Atletico Madrid. Con l'addio dell'argentino, valutato tra 20 e 25 milioni di euro, la società bianconera potrebbe decidere di alzare l'offerta e battere così la concorrenza del Marsiglia.